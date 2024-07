Primer posado embarazada de Alejandra Rubio junto a Carlo Costanzia

Un mes después de anunciar a modo de exclusiva su embarazo, Alejandra Rubio, ha lucido por primera vez barriguita junto a su novio Carlo Costanzia. Han tardado más de lo esperado, la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores han publicado su imagen más especial hasta la fecha, en la que aparecen juntos y muy felices durante un romántico plan del que han disfrutado juntos. Es el primer posado de la pareja desde que dieran la exclusiva de que están esperando su primer hijo.

Una fotografía en la que Alejandra Rubio presume de su incipiente barriguita. La colaboradora de 'Así es la vida' está ya de cuatro meses y su curvita de la felicidad es ya muy perceptible. Además, a la joven de 24 años le encanta llevarla al descubierto o bien con vestidos ceñidos como el de este favorecedor look en dorado, con botas negras, que ha elegido para su primer posado embarazada con Carlo Costanzia.

Una imagen que ha gustado mucho a los seguidores en las redes sociales de la colaboradora de Telecinco y que demuestra que la nieta de María Teresa Campos está ya mucho más tranquila después de unas semanas muy complicadas para ella. Después de la portada con la que anunciaban el embarazo y la entrevista de Carlo en 'De Viernes', la cosa empezó a enrevesarse para ella hasta el punto que terminó explotando en 'Así es la vida', rompiendo a llorar y pidiendo perdón posteriormente por sus palabras fuera de lugar.

Siempre de actualidad

Más allá de esta noticia, la hija de Terelu Campos abarca titulares con Nico Willams. Un nuevo tema se ha convertido en viral en las redes sociales por sorpresa. Pocos se iban a imaginar que este martes, uno de los temas de conversación estrella estaría protagonizado por el jugador de la selección española Nico Williams, y ni más ni menos que uno de los rostros más conocidos ahora de la crónica social, Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. ¿Qué ocurre entre ellos dos para que se hable tanto de esta pareja?

Pues no, no son pareja sentimental ni mantienen ningún tipo de affaire. De lo que va el tema es del extraordinario parecido de sus rostros que algunos usuarios de redes han puesto de manifiesto. Y ojo, porque cuando uno se pone a comparar las fotos de ambos...es para flipar. No solo comparten algunos rasgos físicos comunes, como una nariz respingona, la forma de su cara...sino que también se encuentran parecidos en sus gestos.

Su embarazo sorpresa con Carlo Constanzia la ha convertido en foco mediático, recorriendo platós apagando y encendiendo polémicas al respecto. Sea como sea, aunque hayan tenido vidas sumamente distintas, cientos de usuarios en redes lo tienen claro: algo les une, su misterioso parecido físico...¿casualidad?