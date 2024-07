Así fue la sorprendente reacción de Hiba Abouk al relato de María José Suárez sobre Escassi

Un nuevo capítulo del culebrón del verano protagonizado por Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. La historia ha salpicado ahora de lleno a Hiba Abouk. La actriz fue relacionada con el jinete a los pocos días de su ruptura con la modelo. "Cuando veo lo de Hiba digo: ‘ah, pues qué rápido ha actuado’. La semana pasa fue a Tarifa y coincidió con Hiba y ahora están los dos ahí en la fiesta de El Turronero...", aseguraba la Miss España 1996 durante su controvertida entrevista en ‘¡De viernes!’. Un nuevo frente abierto para Escassi.

Minutos más tarde, María José Suárez confirmaba durante la entrevista haberse puesto en contacto con la conocida actriz: “No tengo ningún problema en reconocerlo. Sé que Hiba no quiere verse en vuelta en este asunto, por eso no voy a hablar lo que he hablado con ella. Si quieres, pregúntaselo a ella”, decía en el espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. “Moralmente, como mujer, me siento en la obligación de avisarla. A mí me gustaría que, si me estoy labrando mi profesión como lo está haciendo HIba Abouk, se vea en una situación que no le corresponde por culpa de un personaje como este que la está utilizando para darme celos a mí”, añadía Suárez. Pero, ¿qué opina realmente Hiba Abouk?

De momento, la actriz mantiene un silencio absoluto, también es cierto que Hiba no es de meterse en estos temas del mundo del corazón, desde que saltara la noticia de un posible idilio con Álvaro Muñoz Escassi y aclarara que “no hay ninguna relación”. No obstante, la conocida periodista Isabel Rábago ha podido conocer de primera mano la opinión de Hiba Abouk tras la aparición de la modelo en ‘¡De viernes!’. Y sorpresa.

Según la colaboradora de ‘Vamos a ver’, Hiba Abouk “está horrorizada” con el relato que pudo escuchar la semana pasada en Telecinco. “No creo que vaya a desvelar los mensajes que tuvo con María José”, aclaró Rábago en el espacio de Joaquín Prat. “No hay ninguna relación. Hay una amistad como bien ha dicho Álvaro y ya está. Está todo más claro que el agua”, llegó a decir la actriz el pasado 4 de julio cuando varios reporteros le preguntaron sobre su vínculo con el ex de María José Suárez. “Sabéis que nunca me pronuncio sobre estas cosas y él ya se ha pronunciado. No hay absolutamente nada y ya está”, zanjaba.

Mensaje en las redes sociales

Aunque no ha querido pronunciarse de forma pública la actriz se ha visto obligada a reaccionar. Eso sí, esta ha llegado un poco tarde. En concreto, Hiba Abouk ha utilizado sus historias de Instagram para compartir una profunda reflexión, casualidad o no con el tema de Escassi. En concreto se trata de una cita del escrito checo Milan Kundera. "Parece que hay una zona muy específica en el cerebro que podría llamarse memoria poética y que registra lo que nos ha encantado, lo que nos ha conmovido, lo que le da belleza a nuestra vida", es la traducción del texto en francés.

El mensaje de Hiba Abouk en sus redes sociales. / SD

El texto hace referencia a "La insoportable levedad del ser", novela del escritor que trata de las dudas existenciales de un hombre en torno a la vida en pareja, que se convierten en conflictos sexuales y afectivos. "Esta es una extraordinaria historia de amor, o sea de celos, de sexo, de traiciones, de muerte y también de las debilidades y paradojas de la vida cotidiana de dos parejas cuyos destinos se entrelazan irremediablemente", es la sinopsis de la obra.