Paz Padilla sentencia el futuro de su hija: "Yo ya he creado un patrimonio, ahora mantenlo tú, hazlo crecer'

Disfrutando al máximo de esta etapa de su vida en la que compagina sus colaboraciones en televisión, su trabajo en redes sociales, su obra de teatro con 'El humor de mi vida' y su faceta de actriz, Paz Padilla no puede esconder ante las cámaras lo feliz que es. Hace unos días la pudimos ver en el estreno de 'Padre no hay más que uno 4' y nos hablaba de este momento tan especial.

Orgullosa de su carrera como actriz, Paz nos explicaba que "son regalos y yo ya no tengo que demostrar ni competir por nada, yo ya tengo todo y he tenido todo lo que yo podía conseguir en esta profesión, todo lo que me gusta ahora es disfrutarla". Por eso, ahora también está centrada en otras cosas: "Ahora estoy haciendo un coach, haciendo un máster de coach, me quedan tres meses para acabar, estudié un año un máster en la universidad"... y es que es imparable porque "la vida te da la oportunidad de seguir creciendo y cogiendo otros caminos".

De esa experiencia que tiene, Paz no dudaba en animar a su hija Anna Ferrer a seguir formándose para llegar a ser una gran profesional: "A Ana le toca a ella ahora ganar 'las papas'. Digo 'yo ya he creado un patrimonio, ahora mantenlo tú, hazlo crecer'" por eso le dice "Ana, prepárate, se lo digo a ella y a todas mis niñas, a mis influencers. Digo: 'aprender interpretación, equitación, el ritmo, lo que haga falta, pero prepararos porque la vida te abre caminos'".

Su salida de Telecinco

La salida de Paz Padilla de Telecinco ha sido uno de los eventos más comentados en el mundo de la televisión española en los últimos años. La popular presentadora, actriz y humorista dejó la cadena en circunstancias que generaron una gran cantidad de especulaciones y rumores.

La actriz se unió a Telecinco en la década de 2000, convirtiéndose rápidamente en una de las caras más reconocidas de la cadena. Su talento multifacético la llevó a desempeñar diversos roles, desde presentadora de programas de entretenimiento hasta actriz en exitosas series de televisión. Durante años, Padilla fue una figura central en programas emblemáticos como "Sálvame", donde su carisma y sentido del humor la convirtieron en una de las favoritas del público.

Paz Padilla vive ahora una vida más tranquila. / SD

La salida de Paz Padilla de Telecinco se produjo en un contexto de creciente tensión y controversia. Según informes, las diferencias creativas y contractuales con la dirección de la cadena jugaron un papel crucial en su decisión de abandonar su puesto. Los rumores apuntan a que Padilla no estaba de acuerdo con ciertas decisiones editoriales y el rumbo que estaba tomando el programa "Sálvame".