Pillados: Álvaro Muñoz Escassi y Hiba Abouk, juntos en Cádiz

La bomba del verano. Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk pillados juntos en Cádiz. Unas imágenes que son portada de una conocida revista del corazón y que confirmaría el romance entre ambos después del todo el lío que se ha montado alrededor de Escassi y su separación de María José Suárez tras confirmarse una infidelidad del jinete.

Tanto Álvaro Muñoz Escassi como Hiba Abouk disfrutaron de "una escapada romántica", pero habría algo más. La actriz habría estado en el festival ‘Starlite’ como invitada, además de disfrutar unos días con sus hijos y el jinete en un municipio gaditano. Por si fuera poco, ambos habrían tenido un apasionado encuentro en un exclusivo hotel Only Adults situado en la costa de Túnez, en la localidad de Hammamet, a orillas del Mediterráneo y conocida como la 'ciudad del jazmín'.

Según apuntan las fuentes, habrían permanecido en el país del norte de África tres días: del jueves 11 al sábado 13 de julio. Curiosamente, el día 12 de este mes, María José Suárez se sentaba en el plató de ‘¡De Viernes!’ para aclarar qué pasó con Escassi.

En las imágenes se aprecia a Álvaro Muñoz Escassi con bañador clásico de color gris y estampado claro y a Hiba Abouk con bikini negro de braga tanga y con pelo rubio-rosa paseando cogidos de la mano, mostrando química y entre miradas cómplices. En otra, se dan un cálido abrazo en el que ella posa las manos en la espalda del jinete, mientras lo mira embelesada, a punto de darle un beso. Otras dos fotografías muestran un romántico atardecer, sentados tan juntos que ella se deja caer amorosa sobre el pecho de su supuesto amante, vestidos ambos de blanco. Álvaro e Hiba se alojaron en La Badira, un exclusivo resort sólo para adultos con increíbles vistas al mar que resulta el perfecto escenario para una escapada en pareja. Los dos ocuparon una suite de la cuarta planta, con un gran dormitorio, sala de estar y terraza con jacuzzi privado que vale unos 500 euros la noche.

Álvaro Muñoz Escassi está siendo uno de los protagonistas del verano. / SD

Primeras reacciones

‘TardeAR’, el formato de Telecinco dirigido por Ana Rosa Quintana, envió hace poco a una reportera, Álex Álvarez, quien logró la primera reacción de la intérprete sobre las impresionantes imágenes que lo vinculan a Escassi. Al ser preguntada sobre si han iniciado un romance, Hiba Abouk no quiso entrar en detalles: “De verdad... Yo te respeto muchísimo y entiendo que estás haciendo tu trabajo, pero no te pienso contestar a esa pregunta, ¿vale?”. Álvarez continuó buscando una declaración, pero la actriz reiteró su negativa a responder: "Por favor, no te voy a contestar a ninguna pregunta. Gracias". Aunque no obtuvieron respuesta, los colaboradores del programa vieron que "ni confirma ni desmiente".