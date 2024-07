Alejandro Albalá habla de la infidelidad de Sofía Suescun

El mundo de la telebasura ya no es lo que era desde la cancelación de Sálvame. Sin embargo, todavía quedan vestigios de muchos de aquellos personajes tan aburridos como casposos. Esos que llenaban horas de televisión y tinta en las revistas de marujeo. Uno de los nombres propios que ya estaba tardando en regresar era el de Sofía Suescun.

La navarra era uno de esos personajes recurrentes que atraía la atención y el favor de la audiencia y no hay más que ver su participación en GH o Supervivientes, donde siempre destacó como favorita. Llegó el momento en el que el dinero se interpuso y recibió el veto de Mediaset por no querer someterse a su línea de publicidad. La crisis de audiencia de Telecinco, que pasó de liderar el share a terminar 2024 como tercer canal, llevó a la directiva a llamar de nuevo a Sofía Suescun. Regresará a Supervivientes como paso previo a salir en más programas.

Aprovechando el tirón, Socialité quiso rascar un poco de audiencia del mundo de la telebasura entrevistando a Alejandro Albalá. El chico, un personajillo de medio pelo que pasó sin pena ni gloria por la cadena gracias casarse con Isabel Pantoja hija y por mantener una relación menos duradera con Suescun, salió de su estanco para poner el ventilador en marcha. Eso sí, a baja potencia. Por ahora.

Isa Pantoja, Sofía Suescun y los recuerdos

Fue preguntado por sus relaciones pasadas y el presunto beso de la que fuera su novia por entonces en la isla con otro concursante. Fue un rumor que nunca captaron las cámaras en cualquier caos, pero ya sabemos lo que nos gusta el jaleo. "A Isa, al menos, le guardo cariño, pero a Sofía no, nada, es como si no hubiese existido en mi vida... Es como raro, juro por Dios que no le guardo resquemor, pero es que con Isa compartí casi cinco años y con Sofía solo fue uno. Yo también era muy joven, estaba perdido, no sabía muy bien... Es una persona a la que siento que casi no conozco. No sé si hubo beso o no", dijo sobre la presunta infidelidad. Mala memoria para Albalá, a quien el matrimonio con Isa Pi le duró sólo seis meses, lo justo para rentabilizar la boda. Por lo que sea. Con cosas como esta o la cancelación de 'Reacción en cadena' los findes para dar más espacio a 'Fiesta', Telecinco vuelve a las andadas.

