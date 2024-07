Muere Elsa Llorente, una joven pero experimentada periodista de laSexta y Cadena SER

La periodista Elsa Llorente ha fallecido a los 43 años por cáncer. La muerte ha causado una gran conmoción en el sector audiovisual, generando una gran cantidad de mensajes de cariño.

En este momento, la comunicadora trabajaba en la sección de información laboral de la Cadena SER y colaboraba en numerosos programas de laSexta. Desde Atresmedia, el programa 'Al rojo vivo' ha sido el encargado de rendirla un pequeño homenaje por su trayectoria profesional.

"Estamos muy tristes porque hemos perdido a una compañera, a una amiga, a Elsa Llorente. Tuvimos la suerte de compartir vida y noticias con ella durante 13 años en esta casa”, comenzó diciendo la presentadora. "Nunca pensamos en esta despedida. Elsa Llorente es una magnífica periodista, la mejor compañera, una buena persona y, sobre todo, una gran mujer”, aseguró sin poder contener la emoción.

Pese a estas palabras por parte del equipo de 'Al rojo vivo', varios rostros de la cadena, como Mamen Mendizábal o José Yélamo, también han reconocido la enorme labor de su compañera. "Pasó lo peor y no gastó tiempo en pensar lo que podría pasar. Lo empleó en amar incluso a los que no supimos estar más cerca en este final de mierda. Adiós, Elsa”, escribió el conductor de 'laSexta Xplica' en X. “La muerte no acaba con todo, Elsa era madre, hija, hermana, amiga, compañera, su ejemplo es su legado”, confesó la presentadora de 'Anatomía de...'.