El sorprendente cambio físico de María José Suárez provocado por su ruptura con Escassi

El culebrón Escassi ha pasado factura a María José Suárez. La que fuera Miss España ha pasado unas semanas muy complicadas tras enterarse de la infidelidad del que era, hasta ese momento, su pareja, Álvaro Muñoz Escassi. Además, no ha sido una ruptura fácil ya que los capítulos se han ido sucediendo y han acabado en conocer que el que era su novio tiene ahora una relación con la conocida actriz Hiba About, aunque ella todavía lo desmiente. Toda esta polémica ha tenido consecuencias para María José, ya no solo por el palo sentimental sino también a nivel físico.

La modelo ha puesto tierra de por medio y se ha ido de vacaciones con su hijo Elías. Tras salir a la luz las imágenes del jinete con Hiba Abouk y dejar claro que no están haciendo "nada malo" por tener algo más que una simple amistad, la modelo se ha trasladado a Málaga para pasar unos días en familia y con amigas en un lujoso hotel. María José Suárez utilizaba sus redes sociales para contar que le había "costado salir de las sábanas". "Miro a Elías durmiendo y digo qué felicidad la de los niños en verano, que se va a despertar a las 11 o 12 con la única preocupación de si vamos a la piscina o a la playa. Yo de momento me voy al gym a desfogar", comentaba a través de su cuenta de Instagram.

Minutos después, en el ascensor del hotel camino al gimnasio, la modelo publicaba un vídeo mostrando su cambio físico. Entre risas, comentaba a sus seguidores que "lo bueno de este año" es que no le ha hecho falta operación bikini porque se ha quedado "fit fit". De esta forma, María José Suárez ha confesado que los problemas mediático en los que ha derivado su ruptura le han afectado a nivel personal y una de las consecuencias más evidentes ha sido la pérdida de peso.

Escassi confirma su romance

Álvaro Muñoz Escassi ha confirmado que se encuentra bien, de vacaciones, y que entiende que "todas las separaciones son duras y difíciles". "Que cada uno lo viva como pueda. No todos lo hacemos bien ni todo lo hacemos mal. Y es normal que en una separación duela que nos vean con otras personas, no estamos haciendo mal a nadie", comentó el pasado viernes tras salir a la luz varios encuentros con Hiba Abouk. Unas imágenes que publicó la revista Semana y captada en fotografía por Así es la vida.

Todas las cámaras del corazón han acudido a Tarifa para personarse en las inmediaciones de una impresionante mansión que estos días hace de refugio para el jockey. Entre todos los periodistas que allí se hallan, Nuria Chavero, reportera de Vamos a ver, ha sido una de las que más ha interactuado con Escassi, llegando a grabar cómo ha roto su silencio y, frente a la cámara, ha confirmado su relación con la intérprete española. “Todo esto es, simplemente, una separación. No hay nada más. No hay que sacarlo de contexto, por favor os lo pido”, ha dicho en tono amable y sin dar ningún nombre, deslizando que, efectivamente, mantiene un romance con la actriz: “No estamos haciendo mal a nadie”.

Escassi se ríe de la fidelidad / RRSS

Estas palabras vienen seguidas de una referencia a la modelo que, hasta hace un mes, era su pareja. “Puede doler que nos veamos con otra persona, es normal, llevamos mucho tiempo juntos. Las separaciones son así, duras, difíciles, cada uno que lo viva como pueda. No todo lo hacemos bien ni todo lo hacemos mal”, ha expresado, haciendo hincapié en la ausencia de elementos negativos en sus acciones: “Quedaos con eso, no estamos cometiendo ningún delito ni haciendo nada”.

La reacción de Hiba Abouk

Lejos de quedar ahí la historia, la actriz que presuntamente mantiene una relación con Escassi ha sido interceptada durante la tarde de este mismo viernes y, tras ser preguntada por las palabras del jinete, ha negado rotundamente que ambos sean pareja. “No hay nada que confirmar ni que desmentir”, ha aseverado. Abouk, con una mano en el pecho y reiterando que entiende el trabajo de los periodistas que, bajo el sol y en plena ola de calor le preguntan, ha pedido comprensión para ella también. “No hay nada más. Entonces dejad de seguir y disfrutad del verano”, ha zanjado.