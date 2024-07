Alejandra Rubio desvela sin querer queriendo el sexo de su bebé

Nuevo capítulo del embarazo de Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos no ha querido desvelar más detalles sobre el bebé que espera junto a Carlo Costanzia, aunque parece que en la última entrevista que ha dado se le ha escapado el sexo. La pareja todavía no ha hecho el ya famoso 'gender reveal' y seguramente ya sepan si van a tener niño o niña pero de momento todo son especulaciones, o no. Porque parece que en su última 'entrevista' y de forma gratuita ha tenido un pequeño desliz.

Alejandra Rubio iba de invitada al podcast de Nagore Robles y ahí hablaba un poco sobre su vida, el trabajo y su futuro como madre. Una de las cosas que más le han repetido a la hija de Terelu Campos es si enseñará a su bebé en redes y en esa respuesta era donde se le escapaba una frase un poquito reveladora sobre el sexo de su bebé. La pista es que la colaboradora respondía muy pronto y seguramente como se sentía cómoda dijo una frase dejando claro que quizás lo que espera es un niño.

"Yo voy a intentar proteger a mi hijo o hija", pero no es la frase en sí sino como lo dice porque ella va directa a pronunciar la palabra hijo y cuando se da cuenta rápido añade el hija con una sonrisita delatadora. Vamos, que aquí ha dejado un poquito claro y todo apunta a que lo que espera es un niño, aunque habrá que esperar a la confirmación oficial.

Los entrevistadores le preguntaban que si la decisión de no exponer a su bebé era por algún trauma suyo de la infancia y en qué momento recuerda haberse hecho tan famosa hasta el nivel de que la prensa le persiguiese. "Yo mucha decisión no he tenido también te digo. Me han sacado en todas partes, en todos los programas de mi abuela y de mi madre. Luego se consiguió que no sacaran a los menores, mi madre me dijo de hacer una portada cuando cumplí 18 años y salí a la luz de nuevo. Estuve un año sin hacer nada y trabajando por la noche. Un día me ofrecieron ir a la Isla de las Tentaciones y ahí volví a la tele", cuenta.

Su nueva vida

Tras dejar la televisión, la colaboradora tiene claro que su camino está en las redes sociales. La hija de Terelu Campos quiere aprovechar la cantidad de seguidores que tiene en su perfil público para atraer a anunciantes y ganarse así la vida, como influencer. Telecinco dio un paso adelante, y tras los datos que ha cosechado 'Así es la vida' en los últimos tiempos, decidió cancelar el programa de Sandra Barneda y César Muñoz. Una decisión que afectará de lleno a Carmen Borrego y Alejandra Rubio. Tía y sobrina son dos de las colaboradoras habituales del programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, pero esto está a punto de llegar a su fin en cuanto el programa se despida de las tardes de Telecinco.

Si bien es cierto que también colaboran en otros formatos de la cadena, como ‘Supervivientes’ o ‘Vamos a ver‘, o 'Fiesta', ‘Así es la vida’ es su principal fuente de ingresos. Por lo que la noticia de su cancelación ha sido un duro golpe para ambas.

Alejandra Rubio, en su perfil de Instagram. / Instagram

Al contrario que su madre, Terelu Campos, y que su tía, Carmen Borrego, Alejandra quiere distanciarse de los platós y centrar sus esfuerzos en el ámbito de las redes sociales. La joven supera los 320.000 seguidores en Instagram y, dado su gusto por la moda y los contenidos enfocados al estilo de vida, cree que podría encajar como influencer. "Me gustaría encaminar mi vida a más redes y menos tele y corazón", comentó en el espacio de Podimo. No obstante, es consciente de que tendrá que esforzarse un poco más que de costumbre porque no habitúa a usar demasiado estas plataformas. "No soy muy de redes", apuntó. De hecho, cuando se mencionó el término influencer en el programa, ella contestó: "Sí, influmierder". "Ahora me tengo que poner las pilas, eh", reconoció, entre risas.