Anabel Pantoja sufre un percance en el segundo trimestre de su embarazo

Preocupación por su estado de salud.Todo lo que sucede a su alrededor es noticia y más desde el anuncio de su embarazo. Anabel Pantoja y su novio David ya están de vuelta en España después de unos días de desconexión en Samaná. La pareja decidió poner tierra de por medio y alejarse de todos los rumores que apuntan a una posible infidelidad por parte del fisioterapeuta. Ninguno de los dos se han pronunciado al respecto y han decidido hacer oídos sordos y afrontar la llegada de su hija lo más tranquilos posible.

Anabel ya ha entrado en el segundo trimestre del embarazo y la situación parece que se le empieza a complicar por lo que ella misma ha compartido en sus redes sociales. Como consecuencia del embarazo y también a causa de las elevadas temperaturas a Anabel se le han hinchado muchísimo los pies y los tobillos. El malestar de la sobrina de Isabel Pantoja ha obligado a intervenir al padre del futuro bebé que, aprovechando sus conocimientos de fisioterapeuta, le ha hecho un masaje drenante a Anabel.

La imagen de los pies compartida por Anabel Pantoja. / SD

"La primera vez en mi vida que se me hinchan los pies como a un elefante", escribe Anabel en un storie en el que muestra como su novio trata de aliviar su problema. A pesar de los esfuerzos de David por calmar sus molestias, los tobillos de Anabel continúan igual de hinchados tal y como ella misma mostró unas horas después del masaje.

Un embarazo envuelto en polémica

Desde que la sobrina de Isabel Pantoja anunció que estaba embarazada, todo han sido polémicas a su alrededor, sobre todo lo que más factura ha pasado a la pareja son los constantes rumores de infidelidad de David a Anabel. Ciertos o no, lo que está claro es que Anabel está disfrutando del embarazo, aunque eso no quiere decir que no padezca los típicos problemas de toda embarazada.

De momento, Anabel Pantoja no se ha pronunciado al respecto de estas supuestas infidelidad, pero decidió hacer las maletas y poner tierra de por medio ante los constantes rumores e informaciones sobre su novio. Y aunque no ha salido a desmentir nada, ha dejado claro confía en su pareja porque se ha ido con él de vacaciones.

Anabel Pantoja y David Rodríguez disfrutando del verano / sd

El equipo de Europa Press ha podido hablar con la sobrina de Isabel Pantoja, quien ha mostrado su mejor cara a la prensa respondiendo de lo más amable a las preguntas sobre su embarazo, confesando que se encontraba mal del estómago: "Lo que pasa que paso malas noches, hoy estoy revuelta". También ha asegurado que su chico la está cuidando muy bien estos meses: "Sí, sí, claro". Junto a David, ambos caminaban hacía el ascensor cuando los reporteros han querido saber por las supuestas infidelidades, algo que Anabel ha contestado contundentemente: "mi amor si no te importa, que es que estoy en un estado un poco… ¿sabes?". Una respuesta que demuestra el poco interés que tiene de hablar sobre lo sucedido.