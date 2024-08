Sofía Suescun desenmascara el complot de Marta Peñate contra ella: "Quería humillarme, acosarme"

Nueva polémica. Sofía Suescun ha vuelto a dar declaraciones después del final de 'Supervivientes'. La concursante, que no pudo verse como campeona tras caer eliminada en la final, ha atendido a los medios tras la celebración del último debate después de la final.

Antes de nada, la navarra ha querido hacer un nbalance de los 40 días que ha pasado en la isla: "Me quedo con todos los momentos de superación, donde pensaba que estaba hundidísima y salía una parte salvaje que me ayudaba a vivir porque que estés durmiendo y de repente te despierte la lluvia… es lo más humillante que he vivido yo". Sin embargo, al ser preguntada por la ganadora, Suescun ha admitido que la relación con Peñate no ha cambiado: "Nuestra relación está cómo nos fuimos y lo que tenga que ser será, pero no se puede forzar nada en la vida. Me toca la fibra porque es Marta y sigo decepcionada".

La bomba ocurría cuando Suescun arremetía contra las intenciones de la ganadora durante todo el programa: "Ya sabe todo el mundo que es la única persona con la que pensaba que iba a pelear. Todo el rato quería humillarme, acosarme, que me fuera, ese era su propósito".

Las delicadas relaciones de Suescun

Durante el transcurso de 'Supervivientes All Stars', surgieron rumores sobre un posible tonteo entre Sofía Suescun y Logan Sampedro, a pesar de que ambos participantes tienen pareja fuera del concurso. Sin embargo, el modelo ha salido al paso para aclarar su relación con la influencer y poner fin a las especulaciones.

Logan ha reconocido que Sofía le sorprendió gratamente durante su tiempo en el reality. "Sofía me sorprendió para bien muchísimo. Y pudimos recuperar la amistad que habíamos perdido", ha afirmado. Según Logan, su relación con ella se fortaleció durante el concurso, permitiéndoles conocerse mejor y compartir historias personales que no conocía de ella. "En secreto, en plan por la noche y tal. Algunas historias que no conocía de su vida", ha añadido.