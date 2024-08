Kiko Rivera e Isabel Pantoja, a un paso más cerca de la reconciliación: el viaje a Castellón que recorta distancias entre madre e hijo

¿Hay reconciliación? Isabel Pantoja cumple este dos de agosto 68 años, pero este año la celebración será notablemente diferente de las fiestas que solía organizar en su mítica finca de Cantora. Según la periodista Leticia Requejo, quien reveló la noticia en el programa ‘TardeAR’ de Telecinco, la tonadillera ha decidido mantener su cumpleaños en la más estricta privacidad debido a un profundo estado de tristeza y a los problemas de salud que arrastra.

Además, comentó que la Pantoja ha solicitado a su hermano y a sus personas más cercanas que no se organice ninguna celebración este año. La cantante ha expresado que no está en ánimo para fiestas ni para recibir regalos, optando por un día tranquilo sin celebraciones.

Este podría ser el motivo por el que ha tomado la decisión de abandonar Cantora un día antes de su cumpleaños. Este jueves 1 de agosto, la viuda de Paquirrín se ha dirigido al aeropuerto de Jérez para poner rumbo a Castellón, donde ofrecerá un concierto el 3 de agosto en el Real Club Náutico de la ciudad. Esta decisión también coincide con la actuación de su hijo, Kiko Rivera, quien tiene programado un evento en La Vall d'Uixó el mismo día.

Tan solo 33 kilómetros de distancia separarán a madre e hijo tan solo un día después de su cumpleaños. Sin querer hacer declaraciones, la cantante ha salido rápidamente de la furgoneta que la transportaba para dirigirse a un avión que la esperaba para poner rumbo a su destino final.

Dos millones por su parte de Cantora

Pantoja pretende poner en orden sus finanzas, por lo que, junto con el equipo financiero que contrató hace dos años, está tratando de sanear sus cuentas. Según ha trascendido, la artista habría hecho a su hijo Kiko Rivera una interesante oferta: 2 millones de euros para comprar su parte de Cantora.

Kiko Rivera es propietario de casi la mitad de la finca sevillana, con un 47,6 %. La intención de la cantante pasaría por comprar a su hijo su parte de la propiedad para convertirse en la única dueña, pasando del 52,4 % que posee en la actualidad, a tener el control completo de cara a una futura venta. Así lo confirmaba en exclusiva la periodista Paloma García Pelayo en el programa 'Y ahora Sonsoles' del pasado lunes.

Pero esta oferta de Isabel tendría una condición inamovible, ya que la finca no está libre de cargas . Kiko debe hacerse cargo, en el porcentaje que le corresponda, de la hipoteca que arrastra la vivienda desde el 2002 y que ascendía, en aquel momento, a 2,7 millones. Según García Pelayo, aún no hay una respuesta clara por parte de Kiko Rivera. "Le va bien en su trabajo, pero dos millones de euros es mucho dinero y está dispuesto a negociar para dejarlo todo atrás", explicaron en 'Y ahora Sonsoles'.

Kiko Rivera, en una actuación / Instagram

cEl Kiko no tiene relación con su madre y la situación no parece que vaya a cambiar. "Él no quiere saber nada de la finca y tampoco de su madre. No hay intención por su parte de acercarse a ella", explicaba uno de los colaboradores del programa de Antena 3. Kiko, al igual que su hermana Isabel Pi, no mantiene ningún tipo de contacto con Isabel Pantoja. Tampoco la artista ve a ninguno de sus 4 nietos: Fran, fruto de la relación de Kiko con la modelo Jessica Bueno, Carlota y Ana, hijas de Irene Rosales, y Albertito, nacido de la historia de amor que vivió su hija con Alberto Isla.