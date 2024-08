La exmujer de Ralf Schumacher raja contra el expiloto tras confesar su homosexualidad

Ha pasado cerca de un mes desde que Ralf Schumacher, el hermanísimo, confesara públicamente su homosexualidad. La noticia no sorprendió a mucha gente, ya que siempre hubo cierto runrún en el paddock sobre dicha posibilidad. Sin embargo, estuvo 14 años casado y tuvo descendencia, concretamente la de David Schumacher. Su hijo le mostró apoyo incondicional en público tras el anuncio, pero no tanto Cora Brinkmann, su exmujer.

"Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto. Durante su trayectoria en la F1, hubo muchos rumores en el paddock. Le pedí que me aclarase si lo que se decía era verdad, pero él siempre lo negó, diciéndome que estaba imaginándome todo y que lo mismo necesitaba ayuda psicológica", ha declaró para 'Der Spiegel'. Brinkmann ha asegurado que cuando Schumacher anunció la noticia "fue como una puñalada en el corazón", ya que considera que "salir del armario siempre afecta a quienes te rodean, incluida la exesposa con la que tuviste un hijo", insistió.