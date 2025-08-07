El motivo por el que no se hablan las hijas de Amancio Ortega

Marta Ortega se pondrá al frente de 'Inditex' y debido a esta importante noticia el programa 'Viva la vida' de Telecinco prepara un informe sobre la familia, centrándose en Sandra, la hermana de Marta, y con quien la empresaria y mujer más rica de España con 6.700 millones de euros según 'Forbes', apenas tiene relación.

"Sus distintas personalidades y la manera de llevar el apellido que les une ha hecho que la relación entre las dos hermanas sea ahora mismo prácticamente inexistente hasta el punto de que Sandra no asistió a ninguna de las dos bodas de Marta", explicó la periodista María Verdoy antes de dar paso a las imágenes.

La carrera de ambas hermanas ha sido muy diferente. Mientras que Marta ha seguido los pasos de su padre, Amancio Ortega, y lleva a cabo el relevo administrativo de la empresa Inditex, Sandra prefiere mantenerse al margen. Sus perfiles son, por tanto, antagónicos.

Sin relación entre hermanas

Así, entre Sandra y Marta "apenas existe trato y, cuando lo hay, es por cuestiones puramente profesionales" apunta 'La Opinión A Coruña'.

"Y es que, mientras que Sandra Ortega huye de la fama y de cualquier alarde de ostentosidad, la hija pequeña de Amancio Ortega es todo lo contrario. Marta Ortega pertenece a esa denominada 'jet set' patria y Sandra lleva una vida discreta con su marido y sus tres hijos con los que reside en Oleiros", aseguran.

Desde Viva la Vida, por otra parte, confirman que “sus perfiles tan dispares parece que choquen. Su relación es inexistente”. En este sentido, la relación quedó completamente rota entre las hermanas tras la separación entre Amancio Ortega y Rosalía, y en la que Sandra se posicionó claramente con su madre.