Bienvenido a los 65, Antonio Banderas

Antonio Banderas tiene desde hoy 65 años, la edad que hemos asociado tradicionalmente a la jubilación (ya no, claro), a la amortización profesional, al comienzo del dolce far niente. El malagueño, en cambio, soplará las velas en medio de un verano de frenética actividad laboral, entre rodajes de cintas de acción (sí, el cuerpo se lo sigue permitiendo), ambiciosas iniciativas empresariales, almuerzos con amigos como Robert De Niro, galas benéficas (esta noche se celebra la tradicional cena de la Starlite, de la que es impulsor desde el comienzo) y el proyecto personal que más le emociona: ser el padre de la novia. ¿Que cuál es el secreto? El apetito por la vida exprimida al máximo y disfrutada con sed eterna.

Antonio Banderas en un descanso del rodaje de Tony, en la que encarna al cocinero y presentador de TV Anthony Bourdain / Instagram de Antonio Banderas

Sesenta y cinco años de vida disfrutada, sudada y apurada al máximo y que todavía no conjuga en pasado sino en un voraz presente. "Soy una persona muy vehemente, muy apasionada y a la que le encanta la aventura. Dicho de otra manera, soy un hombre al que le gusta con pasión la vida", escribió para la revista ¡Hola! hace unos años. "A veces miro para atrás y me parece que el tiempo ha pasado a una velocidad increíble. Mis amigos, que son mi termómetro, me dicen que sigo siendo el mismo, con algunas tonterías y canas más", relató a La Opinión de Málaga hace tiempo. Y tanto que ha pasado rápido, porque han pasado muchas cosas. De Málaga a Hollywood, de Hollywood a Málaga, de Málaga al mundo.

Sí, quienes conocen a Antonio aseguran que queda mucho de aquel niño que se hacía las piardas en el Puerto de Málaga y que se sentaba en las butacas del Cine Echegaray, su particular "cinema paraíso, que olía a una extraña mezcla entre lejía, caramelo y madera vieja", para unas matinales cinematográficas que determinarían su futuro. Banderas lo recuerda a la perfección, porque tiene una memoria portentosa; si no, se lo recordará su ciudad, con la que convive desde hace ya varios años, en ese ático de la calle Alcazabilla, desde la que ve perfectamente ese Teatro Romano en el que actuó. "Me acuerdo de estar vestido de romano, con el casco y el plumero, en un Vespino hasta el Teatro Romano de Málaga para interpretar a Marco Antonio en el Julio César de Shakespeare...". Eran los tiempos del Teatro ARA, de Ángeles Rubio-Argüelles, junto a la que aprendió la más importante lección. Allí comprendió que tenía que luchar por su sueño: "Si no hubiera sido actor habría sido director; si no, ayudante de dirección; si no, maquillador; si no, habría llevado los cafés...".

Antonio Banderas con su pareja, Nicole Kimpel y el perro de ambos. / Instagram de Antonio Banderas

Con lo puesto

Luego empezaría la leyenda de ese joven que se fue a Madrid prácticamente con lo puesto -jamás deshacía el equipaje de su maleta porque era un nómada de pensiones: llegó a pasar por nueve, y de todas le echaron- para escribir su propia historia; una peripecia que se repasa como un libro casi de ficción, inventado, porque resulta una vida casi imposible de imaginar: Banderas encontrándose, desencontrándose y reencontrándose con Pedro Almodóvar, Banderas aprendiéndose fonéticamente sus parlamentos de Los reyes del mambo porque no sabía ni papa de inglés, Banderas recibiendo las propuestas sensuales de Madonna, Banderas estrenando por todo lo alto en Broadway, Banderas presentando, cantando y siendo candidato a los Oscar, Banderas ganando la Palma del Festival de Cannes, Banderas rodando a las órdenes de Woody Allen, Jonathan Demme, Alan Parker y Steven Soderbergh, interpretando un pequeño papel en la última entrega de las aventuras de Indiana Jones, Banderas abriendo su propio teatro en su propia ciudad... Una vida de vidas la de Antonio (como las siete del Gato con Botas al que tanto cariño le tiene tras ponerle voz en los filmes del universo Shrek).

Banderas, de almuerzo este verano en Marbella con Robert de Niro. / Instagram de Antonio Banderas

Muchos pensaban que cuando sufrió un infarto el actor y director iba a parar, acompasar su frenético ritmo de trabajo. Él mismo así lo quiso creer durante, calculamos, tres segundos y medio. Pronto se dio cuenta de que su gran característica es la voracidad, el hambre con la que afronta la vida y el arte. "Me di cuenta de que no quería ser un muerto en vida", concluyó. Y hala, de vuelta al tajo: desde entonces ha abierto el Teatro del Soho CaixaBank, ha demostrado ser un más que capaz director de musicales, ha protagonizado la película por la que muchos recordarán su carrera (Dolor y gloria), ha dirigido y presentado los Goya malagueños en plena pandemia desde su casa, desde sus tablas de la calle Córdoba, ha compartido set con Harrison Ford y Nicole Kidman... Nada mal para un señor en plena sexta década de existencia, cuando tantos y tantas se han echado a la tumbona a cosechar lo sembrado.

¿Cómo lograr todo esto? Se lo han preguntado mil veces a Antonio Banderas y la respuesta siempre es la misma: "Hay que tener paciencia y poner atención a los detalles. Yo no he tenido punto de referencia ni tampoco grandes personalidades que me pudieran ayudar. Todo lo he hecho muy solo, pero muy poquito a poco, creyéndome mucho a mí mismo, presentándome a muchísimas pruebas; he tenido que comer mucha mierda de vez en cuando, pero al final, poquito a poquito las cosas se fueron centrando", contó a este periódico en una ocasión.

Viendo tronos con Stella del Carmen y su prometido. / l.o.

Arrugas y lecciones

"Sesenta y cinco años. Suena a mucho, pero en mi mente sigo sintiendo la misma curiosidad y energía que cuando era un joven soñador en Málaga. El tiempo pasa, pero las ganas de vivir no. Cada arruga en mi cara es una historia, una lección, y estoy agradecido por cada una de ellas. Aún quedan personajes por interpretar e historias por contar", asegura Banderas en una reciente entrevista con ¡Hola!

De hecho, Antonio afronta ahora el mayor reto de todos: la boda de su hija, Stella del Carmen (con el financiero Alex Gruszynski). Se casará en la bodega de Abadía Retuerta en Sardón de Duero (Valladolid) y la preboda tendrá lugar en el balneario de Castilla Termal de Valbuena, en la misma localidad castellana. "Ver a mi hija vestida de novia será uno de los momentos más bonitos de mi vida. Me toca ser el padre de la novia, y es un papel que asumo con toda la emoción del mundo", declara en la citada biblia del couché.

Un papel más de los muchos que aún le quedan al malagueño; quién sabe si pronto también encarnará a un abuelo... De momento, sí está desarrollando el rol del sexagenario sin ningún problema: hace tiempo que llegaron las arrugas (dice el malagueño que las acepta, y que siempre ha rechazado las sugerenciasde retoquitos de expertos en estética) pero también el miedo a "lo peor de envejecer": "El momento en el que tu cuerpo no pueda hacer lo que tu mente quiere. Entonces, Houston, tendremos un problema", ha dicho en alguna ocasión. Así que este hipocondriaco confeso se atiborra de te chino y hace yoga y corre religiosamente cada mañana para que la edad siga siendo un número, dos dígitos.

