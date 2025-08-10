Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3

No hay barreras para el amor. Ni geográficas, ni culturales... ni en la televisión. Porque ni siquiera la mayor competencia que se vive en el panorama televisivo español -la que cada día, y cada hora, protagonizan Telecinco y Antena 3por las audiencias- ha podido con el enlace que este sábado se vivió en Oviedo entre Álvaro López Serrano (1989) y Marina Sandoval (1993).

Periodista ovetense él, intrépido reportero en "El Programa de Ana Rosa". Periodista valenciana ella, cotizada reportera en "Y ahora Sonsoles". Se conocieron cuando ambos trabajaban en 2021 para la cadena de Mediaset y ahora han unido sus vidas para siempre en la basílica de San Juan el Real, donde a la salida sonaron las gaitas entre el estruendo de una buena traca valenciana.

Los recién casados, con buena parte de su familia. Por la izquierda, Victoria Fernández, Nacho Fuster, José Luis López del Valle, Álvaro López, Marina Sandoval, Carmen Sandoval, Chitina Serrano, Paula López y Lucas García (en brazos). / LNE

Banquete en Valdesoto

La celebración prosiguió, tras la ceremonia religiosa, en el Palacio de Valdesoto, con cocina de Isaac loya, estrellado chef del Real Balneario de Salinas. Numerosos rostros televisivos, tanto de Telecinco como de Antena 3, disfrutaron de la velada. Antonio Rossi, conocido periodista y colaborador en Mediaset, acudió con su pareja, el modelo y exbailarín Hugo Fuertes.

Reporteros y compañeros de Telecinco. Por la izquierda, Fernando Hernández, Antonio Rossi, Julio Uzal, Javi Torres, Carlos Garayoga, Cristina Cívico, Martín García, Javier García, Isabel Costa, Carlos Mier, María Lázaro, Gracia Jiménez y Oscar de la Fuente / LNE

Compañeros del programa de Antena 3 "Y ahora Sonsoles" en la boda. / LNE

Igualmente, de la copiosidad habitual de una boda asturiana dieron buena cuenta otros rostros habituales de la pequeña pantalla, tanto colaboradores como reporteros, responsables de producción y directores de programas en Antena 3 y Telecinco, como es el caso de Benjamín López, Marina Vidal, Carlos Garayoa, Arancha Pérez Ponce, Carlos García López, Julio Uzal, María Lázaro, Gracia Jiménez, Óscar de la Fuente...

La competencia televisiva, junta. Por la izquierda, Marina Vidal ("Y ahora Sonsoles"), Fernando Hernández (Telecinco), Carlos Garayoa (Telecinco), Arancha Pérez Ponce ("Y ahora Sonsoles"), Carlos López ("Y ahora Sonsoles"), Antonio Rossi (Telecinco), Hugo Fuertes (modelo y pareja de Antonio Rossi) y Julián Ávila (histórico periodista de ABC). / LNE

Los recién casados, Marina y Álvaro, junto al hermano de este, Miguel López Serrano, y su mujer, Noelia Hermida, periodista de "Elle". / LNE

La boda entre Marina Sandoval, que se casó con vestido del diseñador valenciano Valentín Herráiz, y Álvaro López Serrano contó asimismo con varios ilustres del periodismo, muchos de ellos asturianos, dado que la familia del novio está muy vinculada a la profesión. José Luis López el Valle, su padre, fue delegado territorial de RTVE en Asturias, y su hermano, Miguel López Serrano, trabajó en LA NUEVA ESPAÑA y ahora es jefe de prensa de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.

Juan Serrano, abuelo del novio y socio número 1 del Real Oviedo, no se quiso perder la boda a sus 101 años. / LNE

En la celebración nupcial estuvieron presentes José Manuel Vaquero, que fue director general de LA NUEVA ESPAÑA y consejero delegado de Prensa Ibérica; Julián Ávila, histórico periodista deportivo del diario «ABC»; José Ramón Patterson, antiguo corresponsal de TVE en Bruselas; o Pilar Rubiera, periodista y actual presidenta de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo. Hubo también rostros conocidos del mundo del fútbol, como el exárbitro Manuel Díaz Vega, o el exentrenador Jaime Cuesta.

Y, por supuesto, no se quiso perder la fiesta Juan Serrano, "Chani", abuelo del novio y socio número 1 del Real Oviedo. A sus 101 años disfrutó como uno más de un enlace con muchas tablas televisivas.