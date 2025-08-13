Bombazo en Telecinco: Álvaro Muñoz Escassi podría estar con esta presentadora

Álvaro Muñoz Escassi es uno de esos personajes que alimentan como pocos el mundo de la telebasura. Lo hace a su manera, comportándose como el donjuán guaperas que es y su capacidad de seducir a algún tipo de mujer. La que se deja, vamos. A sus 51 años, recientemente rompió con Sheila Casas (hermana del actor Mario Casas), de 37. Se trató de una relación bastante fugaz, ya que al poco de empezar y hacerse pública, el andaluz se marchó a Supervivientes.

Que el jinete cambia de pareja con cada parpadeo no es noticia. Que les pone cuernos con idéntica facilidad, tampoco. La cosa es que ahora podría haber empezado una relación no tan secreta como le gustaría, con una conocida presentadora de televisión. Concretamente de Telecinco. Más concretamente de Supervivientes. Y todavía más en concreto, con Laura Madrueño.

Laura Madrueño también ha presentado Supervivientes All Stars / SD

No se sabe si lo que pasó en Cayos Cochinos (nunca mejor dicho) se quedó en eso o fue a más, pero lo cierto es que ella está casada desde 2022 con Álvaro Puerto, un instructor de buceo con el que llevaba ya varios años de relación antes de la boda. El caso es que ya surgieron rumores sobre su posible ruptura antes de que sonriente presentadora viajara a Honduras. No se confirmó nada, pero parece que desde entonces, ella vive con sus padres.

Rumores en Telecinco

El tema es que una vez en España, el día de la final de Supervivientes se celebró una fiesta en una conocida discoteca. Y ya se sabe que en las fiestas que monta Telecinco siempre pasan cosas, esté o no Alba Carrillo. En dicha fiesta coincidieron Álvaro Muñoz Escassi, Sheila Casas y Laura Madrueño (de su marido no se dice nada). Pues bien, en un momento dado el jinete hizo una bomba de humo. Desapareció un buen rato sin decir nada a su novia, dejándola plantada. Ella, claro, se enfadó. Él negó la mayor, no sabemos si tachándola de emparanoyada o poniéndole morritos. Poco después a la pobre Sheila le contaron la película de Laura Madrueño y eso parece que supuso el fin de la relación. Sheila deja a Álvaro y todos tan contentos, sobre todo el propio Escassi, que pronto se cansó de su última conquista oficial.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi / CAPTURA VÍDEO EUROPA PRESS

Esdiario es quien se ha hecho eco de esos rumores de pasillo dentro del edificio de Telecinco. Ninguno de los cuatro implicados ha dicho "esta boca es mía", así que veremos si en próximas fechas se suceden los acontecimientos. El evidente tonteo que mantuvieron presentadora y galán de playa durante la edición no pasó desapercibido, pero de ahí a que fuera a más, pocos lo saben con certeza. ¿Hubiera hecho lo mismo de haber sido Lara Álvarez la presentadora? Pues seguramente. Algún día hablarán. O no. Lo que está claro es que a Escassi no le hace falta Tinder para ligar, ya que su vida parece la propia aplicación en sí. Para los que no son como él, aquí va una guía de trucos para ligar más en Tinder.