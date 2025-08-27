¿Se han separado Kiko Rivera e Irene Rosales?

Kiko Rivera e Irene Rosales podrían sumarse a la larguísima lista de famosos que han empezado 2022 separados. Así lo desvela el reportero de Telecinco Pablo González, que asegura quye que la popular pareja está viviendo "bajo el mismo techo, pero separada". El reportero segura que el hijo de la tonadillera habría pedido "un préstamos de 30.000 euros a espaldas de Irene". Lo habría hecho, según Pablo, para "pagar los pufos que no quiere que se entere Irene. No tiene efectivo e Irene está fiscalizando el dinero para que no vuelva a alardear de que en su momento gastó 8 millones de euros", contó.

Al respecto, Kiko Rivera ha vuelto a ser protagonista en directo en Sálvame y ha hablado de cómo se encuentra su relación con Irene Rosales y si el escándalo generado ha afectado a su matrimonio. Los rumores de una separación han sonado con fuerza en los últimos días. Y, que él no haya negado que se fuesen a poner fin a su relación, hay algunas afirmaciones que hacen pensar que su matrimonio no pasa por el mejor momento.

Las mejores fotos de Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera /

"Mi mujer no lo está pasando bien", asegura Kiko Rivera, que confiesa que Irene Rosales "no está de acuerdo con algunas declaraciones". Pero para él, se trata de una "anécdota complicada" que le ha tocado vivir y que sabe que pertenece "a la intimidad más profunda" de Isa: "Cuando yo lo digo, mi cabeza no asimila cuál es el concepto de eso. Entiendo que es un daño irreparable y lo siento mucho". Y es que el DJ ha desvelado que su hermana intentó suicidarse y que fue él quien se lo impidió.

Pero tras estas palabras Kiko ha dado una pista que podría hacer sospechar que Irene Rosales se podría haber cansado de tanta polémica. Al hablar de su familia, Kiko Rivera ha afirmado que con la que tiene relación es con Anabel Pantoja y que su separación de Omar Sánchez les ha acercado más. Aunque la joven sevillana siempre se ha mantenido al lado de su marido en sus peores momentos, parece que podría haber llegado a su límite.