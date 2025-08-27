¿Cuánto dinero cobra Kiko Rivera?

Kiko Rivera, también conocido como Paquirrín (no le gusta), es todo un icono de la telebasura. Es cierto que lleva un tiempo censurado en Telecinco, la cadena que engordó al personaje, pero gracias a ser tan polifacético sigue ganando un buen dinero. Entre algunas entrevistas y publicaciones de revista y su sorprendente carrera musical, puede permitirse un ritmo de vida más que notable.

Tuvo una infancia complicada y una juventud muy tóxica, donde no supo rodearse de personas que le aportaran cosas buenas. Todo lo contrario. Su fama como personaje del que muchos se reían, pero al que más todavía se acercaban le hizo perder el horizonte. Gracias a su mujer, Irene Rosales, logró separarse de los peores hábitos en gran medida.

Aunque Santiago Segura le dio la oportunidad de probar fortuna en el cine en Torrente 4, la realidad es que lo suyo es la música. Su voz ronda lo lamentable, pero lo cierto es que en los últimos años no parece ser tan importante para ganarse la vida en esta industria. Sacó algunos discos con mayor o menor éxito y fue labrándose una carrera como DJ que fue de más a menos en lo económico.

El sueldo de Kiko Rivera como DJ

Seguramente cada vez pinche mejor y participa en muchos más bolos veraniegos, pero ya no cuenta con el efecto sorpresa de hace unos años. Ver tocar la mesa de mezclas a Paquirrín ya no atrae tanto ni llena salas, pero mantiene su público y hay cartel. De hecho, puede ganarse la vida perfectamente con esto. ¿Cuánto gana Kiko Rivera? Pues depende del bolo, pero ya tenemos una cifra aproximada y es que se lleva unos 18.000 euros en bruto por evento. Y tendrá muchos este verano, como el de Paterna que ha levantado polémica. Así es normal que pueda ir cambiando de casa en casa pagando grandes alquileres y acumular cerca de 1,5 millones de euros en el banco.