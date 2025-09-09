Preocupación por el estado de salud Kiko Rivera

Paquirrín siempre fue un tipo muy simpático con los medios de comunicación, colaboradores o fans de la telebasura. Fiestero y ligón a su manera, fue sentando la cabeza y ya queda atrás su papel en Torrente 4 como hijo bastardo del personaje encarnado por Santiago Segura. A sus 41 años está centrado en su faceta de DJ y lado más familiar junto a su fiel Irene Rosales.

Los malos hábitos del pasado (y no tan del pasado ) le han causado numerosos problemas de salud. Tanto física como psicológica. Y esta semana hemos conocido un nuevo argumento para generar preocupación por el estado de salud mental de Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja compartió un duro mensaje en sus redes sociales tras la Primera Comunión de su hija. "He perdido el control (...) Hay momentos en los que simplemente no puedo más", dijo.

Básicamente, parece que la ausencia de su hermana adoptiva Isa Pi y su madre Isabel Pantoja en el especial día de su hija no le han sentado nada bien. Como si tuvieran algo mejor que hacer las dos 'ninis', claro que Isa tiene el embarazo muy avanzado, lo que no le impide acudir a programas de televisión por los que sí cobra. Precisamente su hermana se confesó en 'La Familia de la Tele' (el nueve ) al respecto: "Quien más sufre son los niños cuando no debería ser así, pero es algo inevitable. También es verdad que Kiko no tenía una relación muy fuerte con mi hijo ni yo tampoco con sus hijas. Al no tener nosotros relación, pues ellos tampoco. Yo creo que a quién él echa de menos no es tanto a mí, sino a mi madre".

Kiko Rivera, Paquirrín / MEDIASET

Mensaje completo de Kiko Rivera

"Lo primero de todo, gracias de corazón por todos los comentarios tan preciosos que me estáis dejando. Cada palabra me emociona más de lo que imagináis... ¡Sois increíbles!"

“Lo que nadie te dice, pero hoy te lo voy a decir yo”

“Parece que hoy en día expresar lo que uno siente es un acto de rebeldía. Si muestras tristeza, eres débil. Si estás feliz, molestas. Si te enfadas, exageras. Si callas, eres raro.

Vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene algo que decir sobre cómo deberías vivir tu vida, pero casi nadie sabe qué hacer con la suya.

Es curioso cómo sobran opiniones y faltan empatías. Todos tienen la receta perfecta para tu camino, pero no son capaces de ordenar el suyo. Te señalan, te juzgan, te corrigen... pero no se miran al espejo.

Y mientras tanto, tú te tragas emociones, callas verdades, y aprendes a sonreír aunque por dentro estés a punto de explotar.

Ya basta. Cada uno debería tener derecho a sentir sin pedir permiso. A vivir sin justificarse. A equivocarse sin que lo crucifiquen.

Porque al final, lo único que de verdad es tuyo… son tus emociones, tus decisiones y tu forma de vivir.

Y es que al final, lo que pasa… es que las verdades duelen. Y cuando duelen, molestan. Y cuando molestan, intentan silenciarte. Pero aunque incomoden, aunque escuezan… siguen siendo verdad”.

Anabel Pantoja sí que estuvo presente

Los que no faltaron en la fiesta fueron su prima Anabel Pantoja o su tía Merchi, que sí le dan algo más de importancia a la familia.