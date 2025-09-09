¿Cómo está la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? ¿Hubo cuernos?

La mayoría de futbolistas suelen ser discretos en sus relaciones más personales. No tanto en lo demás. Por un motivo u otro, lo normal es que los jugadores de élite no aireen demasiado a sus parejas, por lo menos si no son muy conocidas. En ocasiones, simplemente porque prefieren mantener en secreto una parte de su vida, sea mujer, novia, amante...

Luego hay otros como Iker Casillas, que pronto ocuparon portadas gracias a su relación de entonces con Sara Carbonero. Ahora ya vive una segunda adolescencia y se dedica a pescar con dinamita, pero esa es otra historia. Está claro que una superestrella no puede huir de los focos casi ni por un instante, que se lo digan a los Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Pero ahora son cada vez más jóvenes los que tratan de llamar la atención de los medios y los fans con actuaciones no demasiado responsables. Fiestas, viajes de lujo, entornos negativos...

Quizá el mejor ejemplo de esto último es Lamine Yamal. El internacional español es el jugador de moda y uno de los mejores futbolistas del mundo a pesar de tener sólo 18 años recién cumplidos. Está claro que no tiene el mejor entorno familiar posible ni tampoco de amistades fuera del fútbol, pero es que tampoco aprende de otros jugadores veteranos.

Lamine Yamal y Nicki Nicole durante la el cumpleaños de la cantante argentina. / INSTAGRAM (lamineyamal)

Cada uno tiene el carácter que tiene y lo moldea a su manera, en base a su entorno, inteligencia y experiencias. Y Lamine es un tipo que va muy rápido, pero no sólo con la pelota. Ya ha estado envuelto en varias polémicas, destacando por encima de todas su famoso 18 cumpleaños. Se siente un rey y si Flick le da un día libre, lo mismo se marcha a Mónaco para disfrutar de un lujoso yate con su última conquista: Nicki Nicole, de 25 años. ¿Día de descanso para descansar? Eso es de pobres, debe pensar Yamal.

Polémicas 'conquistas' de Lamine

Ya antes tenía escapadas con otras mujeres, siendo él menor de edad. Una de ellas fue, por ejemplo, Fati Vázquez, una influencer de 29 años. La relación la sacó a la luz 'Lecturas' y la chica fue objeto de burlas y críticas por salir con el famoso adolescente. También aseguró la actriz erótica Claudia Bavel (30 años) que mantuvo cierta relación con el barcelonista cuando este todavía era menor de edad. El caso es que el jugador nunca oficializó noviazgo alguno hasta ahora, con la argentina Nicki Nicole.

Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole

Recientemente hubo rumores que la cantante le había sido infiel a Lamine Yamal con el madridista Franco Mastantuono, pero si hubo algo, se ha pasado por alto por ambos. O eso parece. Tras la goleada de España a Turquía (0-6), un directo indiscreto de Nico Williams en el vestuario destapó el fondo de pantalla del adolescente en el que muestra una foto junto a la argentina. Vamos, que Lamine no sólo no lo oculta, sino que lo muestra abiertamente... con Unai Simón de fondo en calzoncillos.

Luis de la Fuente conversa con Lamine Yamal, durante el partido de cuartos ante Alemania en la pasada Eurocopa. / JJ Guillén / EFE

