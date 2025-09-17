La deliciosa cena que propone María Castro para cuidar la dieta con solo tres ingredientes

Nunca es tarde si la dicha es buena. Cuidar la alimentación con una dieta es, sea cual sea el momento de tu vida, siempre una decisión correcta. Más allá de los tópicos del cuerpo perfecto (que no existe porque el cuerpo perfecto debe ser el que te haga sentir bien contigo mismo), cuidar tu nutrición es cuidar tu salud.

Por eso es tan importante dejarte aconsejar por un especialista a la hora de abordar el menú de tu dieta. Ahora bien, existen diferentes fuentes de inspiración y muchas veces, sin apenas darse cuenta, los famosos pueden ser una de ellas.

Fue el caso, hace unos días, del chef Dani García por la dieta que está retransmitiendo a través de su cuenta de Instagram y lo es ahora con el caso de María Castro. La actriz enseñó a través de sus redes sociales su saludable cena y mostró su receta.

Una opción para cenar rico y sano sin complicarte en los fogones

Muchas veces nos complicamos más de la cuenta en busca de soluciones para nuestro menú. Si llegas tarde del trabajo o tienes demasiadas obligaciones en casa, lo más seguro es que lo último que quieras sea complicarte la existencia con una propuesta gastronómica para cenar. ¿Y qué ocurre? Que acabas acudiendo a recetas precocinadas que para nada son buenas para tu dieta.

Debes de saber que igual que existen alimentos prohibidos en nuestra dieta, hay opciones para mantener correctamente la dieta con cenas sencillas y sanísimas.

Una ración de tortilla de calabacín. Otra forma alternativa de comer calabacín / GETTY IMAGES

La cuestión, que nos vamos por las ramas, es que María Castro tiró de vanguardismo y creó una simple pero a la vez apetitosa receta de calabacín: un saquito de calabacín relleno de pavo y queso de cabra (sería mejor si hubiera puesto otro tipo de queso tipo feta o mozzarella).

Los beneficios de cenar calabacín, al descubierto

Debes de saber que esta hortaliza no debe cocinarse durante mucho tiempo para que no pierda su crujiente textura. Cuanto más tiempo pase cocinándose, más propiedades perderá. Por eso son muchos los que la consumen prácticamente cruda, como si de una zanahoria se tratara.

Esta receta no aporta un calabacín al estilo 'crudité', pero debes saber que si decides consumirlo así puedes acompañarlo con guacamole, humus o el tzatziki griego y que de esta forma tendrías un snack riquísimo y muy saludable.

Respecto a la receta de María Castro, el pavo es recomendable que sea bajo en sal para evitar la retención de líquidos durante la noche.

¿Por qué es tan bueno el calabacín para nuestra salud?

Es rico en potasio, fósforo, calcio y magnesio

También aporta hierro, zinc, manganeso, selenio y cobre

Es bajo en calorías (14 kcal por 100 gramos)

Bajo en grasas

Ofrece un nivel moderado de fibras y carbohidratos

La deliciosa receta de María Castro: saquitos de calabacín rellenos

La actriz nos explica, paso a paso, cómo elaborar sus "sobrecitos de calabacín rellenos y gratinados". Para empezar debes pelar el calabacín y utilizar una mandolina. Con mucho cuidado, para no cortarte, saca finas lonchas de calabacín. Después, colócalas en forma de cruz y en la mitad, añade un poco de pavo y de queso. Cierra el sobrecito.

Luego pásalos por la sartén con unas gotitas de aceite de oliva virgen extra y gratínalos, una vez estén doraditos, en el horno. En este paso se podría añadir un poco más de queso rallado por encima.

La receta de sobres de calabacín de María Castro, paso a paso

Receta de María Castro: saquitos de calabacín (1) / SD

Receta de María Castro: saquitos de calabacín (2) / SD

Receta de María Castro: saquitos de calabacín (3) / SD