La dieta que utilizó el chef Dani García para adelgazar 6 kilos en 2 semanas

El chef Dani García sorprendió a todos sus seguidores con un nuevo reto personal con el que tratará bajar de peso. Será el nuevo reto del cocinero, que esta vez se centra en un objetivo personal lejos de los fogones.

El chef anunció que empieza un plan personal para ponerse en forma de cara al verano y perder peso durante, nada más y nada menos, que nueve meses. Dicho plan será compartido con sus seguidores en redes sociales.

Dani García comentó en sus redes sociales cómo será su desafío, adaptado a sus necesidades y objetivos personales con el objetivo de adquirir unos hábitos de vida más saludables.

Para conseguirlo, el chef contará con una entrenadora personal (ya sabes, el deporte es tanto o más importante que la dieta para perder peso) y una nutricionista deportiva que le guiarán. A él y ojo... a todos los que busquen sumarse al reto que él mismo compartirá a través de sus redes sociales.

Dani García versionará sus recetas para enseñar a sus seguidores cómo crear un menú equilibrado y saludable. Su objetivo será el de motivar a todo aquel que decida apostar por su salud y el bienestar. ¿Qué utilizará Dani García para adelgazar? Pues bien, combinará:

Ayuno intermitente Deporte a diario

La clave de los primeros seis kilos que ha perdido Dani García

El malagueño comenzó con su proceso de transformación física hace dos semanas y el resultado es inmejorable: Seis kilos menos. Su nuevo reto ya comienza a notarse y el chef ha compartido una fotografía en la que ya presume de sus logros.

La receta de nuggets de pollo apta para dieta