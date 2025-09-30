La sorprendente comida española favorita de Mbappé: Ni tortilla ni paella

Kylian Mbappé es un tipo peculiar, aunque manteniendo un perfil menos llamativo que el de otros futbolistas de élite. A sus 26 años, su condición de estrella mundial del fútbol le ha permitido poder viajar por todo el mundo y costearse cualquier capricho. Tanto es así que colecciona cochazos sin ni siquiera poder ponerse al volante al carecer de carnet de conducir. Siempre se ha puesto en cuestión sus gustos más personales, como suele ser habitual con los famosos. Que si viste de tal manera, que si sale con esta persona, que si opina tal o cual sobre uno u otro tema. Es inevitable que todo lo que ocurra en la vida del astro galo sea notorio.

El caso es que quedan muchos partidos de LaLiga y Mbappé marcha líder en la tabla de máximos goleadores del torneo. Acumula 8 goles, dos más que el bigoleador del derbi, Julián Álvarez. La lucha por el galardón individual es cosa de dos en estos momentos, aunque dos culés como Ferran o Lewandowski y dos granotas como Etta Eyong e Iván Romero acumulan ya cuatro.

España, líder real en gastronomía

Ya sabemos que la comida española es la mejor del mundo gracias tanto a su calidad de producto, preparación y variedad. Cierto es que la fama se la lleva Francia y que otros países como Italia, México o Perú también tienen buen nivel. El caso de EEUU se basa exclusivamente en las apuestas de restaurantes de chefs reconocidos, no en el día a día de sus ciudadanos, que tienden a optar más que nadie por la comida basura y lo más complejo que son capaces de cocinar son sandwich o incluso espaguetis. Es lo que hay.

Mbappé y Vinícius, celebrando un gol / Julio Muñoz / EFE

El plato de comida favorito de Mbappé es...

Bueno, pues el caso es que Mbappé ha confesado cuál es su plato favorito de la gastronomía española. Y no, no se trata de las populares tortilla de patatas o paella valenciana. Tampoco de una de las grandes carnes gallegas o navarras (le encanta la carne), el gran marisco de nuestras costas o productos de las variadas huertas españolas. ¿Algo novedoso o elaborado? Nada de eso, el galo está obsesionado con el jamón, especialmente si va acompañado de un buen queso. "La combinación me encanta. Desde que he llegado a España intento buscar los sitios para comer jamón".