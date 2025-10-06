Novedades sobre la muerte de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez: ¿Fue asesinado?

No sorprendió cuando Netflix preparó un documental sobre la misteriosa muerte de Mario Biondo hace más de una década. Quien fuera marido (poco tiempo) de la popular presentadora Raquel Sánchez Silva fue encontrado muerto en extrañas circunstancias en lo que parecía un escenario manipulado tras un más que posible asesinato. Las autoridades sorprendieron con una investigación más que criticada por parte de la familia de la víctima, como también de las autoridades judiciales españolas, quienes pasaron por alto numerosas pruebas y permitieron que la presentadora pudiera incinerar rápidamente el cuerpo de su marido.

Todo apuntaba a un homicidio desde el principio, o por lo menos eso es lo que defendía la familia Biondo, que además apuntaban en dirección a Sánchez Silva. El Tribunal de Palermo, ya en agosto de 2022, publicaron una resolución en la que señalaban el homicidio como causa más probable del fallecimiento, por mucho que el escenario pudiera ser manipulado para simular un suicidio.

El tribunal subraya que “en el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no han sido desarrolladas y que, dado el tiempo transcurrido, no habrían podido ser desarrolladas por las autoridades judiciales italianas”, según un comunicado del despacho Vosseler Abogados.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo en su boda. / CLAUDIO ONORATI

Las juezas de Madrid no quieren reabrir el caso

Las tres magistradas de la Audiencia de Madrid señalan en su resolución: “Se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia (...) de una resolución judicial (...) de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte de Biondo no fue suicida”. Pese a ello, desestiman el recurso de apelación “por cosa juzgada”.

Posible homicidio

“Este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato”, asegura Leire López, letrada de Vosseler Abogados que representa legalmente a la familia de Mario Biondo.

“Por este motivo -sostiene la abogada-, hemos presentado un recurso al Tribunal Constitucional, al que seguiría otro al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, para que se abra el caso y practicar en España pruebas que investiguen los hechos. Y, paralelamente a estos recursos -finaliza Leire López-, una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia ante la evidente y reconocida mala praxis en la investigación, la autopsia y la decisión final de cerrarse el caso con un auto de sobreseimiento libre que impedía practicar nuevas pruebas”.

"Fue asesinado por una mano que permanece desconocida"

“Y ahora, por fin, la Audiencia de Madrid ha confirmado la tesis de Vosseler Abogados y de la familia de Mario Biondo de descartar el suicidio”, remarca la letrada Leyre López.

Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva / SD

La resolución de agosto de 2022 del juez del Tribunal de Palermo Nicola Aiello estaba fundamentada en las nuevas pruebas obtenidas de la instrucción realizada en Italia. El magistrado italiano recoge en su escrito que «los elementos que se extraen del expediente del Ministerio Público sugieren que Mario Biondo fue asesinado por mano que permanece desconocida y posteriormente colocado en una posición apta para simular un suicidio», argumentos acogidos por la Audiencia de Madrid. Eso sí, la causa también fue archivada debido a la imposibilidad de continuar con la investigación que fue sorprendentemente cerrada satisfaciendo exclusivamente a los deseos de Raquel Sánchez Silva y en contra de la familia de Mario Biondo.

El extraño directo con Ana Rosa que se hizo viral

Raquel Sánchez Silva es una habitual tanto de Mediaset como de RTVE y la empresa nunca atendió a los rumores o informaciones que apuntaban a una posible implicación de ella en la muerte de su marido en extrañas circunstancias. El vídeo se hizo viral por el extraño comportamiento de Raquel y por aprovechar para hacer publicidad de su teléfono móvil en ese curioso momento. Ana Rosa Quintana no dio crédito a lo que estaba viendo, como tampoco la mayoría de colaboradores y televidentes. Se hizo viral.