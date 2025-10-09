Una modelo raja de Vinicius mientras él publica una carta... ¿reconociendo cuernos a su novia?

Nadie sabe lo que un personaje como Viniciuspuede tener en la cabeza. El brasileño del Real Madrid, que es uno de los mejores jugadores de LaLiga, muestra cada vez su otra cara. La del futbolista provocador, antideportivo y con necesidad de atención mediática ya se conocía, pero ahora ha sorprendido con un lío amoroso que ha dado mucho juego en redes sociales.

Los protagonistas son el delantero del Real Madrid, la modelo brasileña Anna Silva y su novia, la influencer Virginia Fonseca. Seguramente Vinicius es un gran seductor con gran conversación y don de gentes natural, pero lo cierto es que las redes sociales le han jugado una mala pasada. Eso y confiar en el silencio incondicional de las personas con las que se escribe en privado. Que se lo digan a Iker Casillas o Lamine Yamal...

Que los futbolistas, especialmente los más famosos y adinerados, suelen ligar mucho por redes sociales es un hecho. No siempre pueden salir a reservados en discotecas exclusivas y ser expuestos ante miradas indiscretas. Quizá tampoco ayuda que se le incendie la casa por su sauna del sótano. Si esa sauna hablara...

Exterior de la casa de Vinicius en La Moraleja. / Telemadrid

El trío amoroso de Vinicius

Poniendo en contexto la historia, tenemos a la presunta modelo brasileña Anna Silva por un lado. Vinicius tonteaba con ella e incluso tuvieron conversaciones subidas de tono y algunas quedadas en España. Él le enviaba billetes de avión y ella viajaba para verle y jugar, quizá, al ajedrez. "Vinicius me invitó a conocerlo en Marbella. Me dijo que buscara a otra amiga para invitar, así que invité a una amiga y Vinicius me pidió fotos y el perfil de IG de mi amiga", dijo Anna. "No me sugirió un trío, pero después quedó bastante claro... En fin, le mandé mensajes diciendo que ya no iba porque tardó mucho en enviar la confirmación del viaje. Mi amiga tampoco quería ir", añadió.

"Es un maniaco sexual"

"Vinicius solo piensa en sexo, es un maníaco sexual. Le dije que soy sapiosexual... me gusta conversar, me gusta tener algo de qué hablar", afirmó la modelo dando a entender que es algo de lo que el madridista es incapaz: "No me gusta alguien que solo habla de cosas sucias conmigo, ¿sabes? No puede mantener una conversación, solo habla de sexo, sexo".

Anna filtra los mensajes de Vinicius

Vinicius: "Envía un vídeo [sexual] 🙈🙈 ".

Audio de Anna Silva: "No soy el tipo de mujer que te va a mandar vídeos cuando no has hecho nada para merecerlos. Háblame cuando quieras y pídeme un vídeo...". "Te sería más fácil suscribirte a OnlyFans o ir a una página web porno, porque para mí eso es simplemente maniaco, de verdad... Eres tan egocéntrico".

o ir a una página web porno, porque para mí eso es simplemente maniaco, de verdad... Eres tan egocéntrico". Respuesta de Vinicius: "Lo siento, cariño. Te entiendo perfectamente. Estuve mal... Empezamos con mal pie y espero que las cosas mejoren. ¡El respeto siempre es lo primero!"

Vinicius explica su relación con Virginia vía Instagram:

Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Recientemente, viví una situación que me hizo reflexionar y reconocer actitudes que no representaban quién quiero ser ni el tipo de relaciones que quiero construir.

Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien por quien siento un inmenso cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble.

Aunque todavía no éramos oficialmente una pareja, había una conexión sincera.

Imagen de Vinicius y su novia Virginia / X

"No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné".

“Por eso, quiero disculparme públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación solo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia”.

La idea ahora es empezar todo de nuevo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto.

¿Veremos un nuevo Vinicius?

Tras esta curiosa confesión pública, en la que no termina de reconocer cuernos e incluso hace de menos a su actual novia, queda claro que también aprovecha para poner un parche ante otras posibles filtraciones interesadas de posibles mujeres. La vida sigue y es normal que algunos como el exinternacional Güiza pidan que Vinicius salga del Real Madrid por manchar el escudo.