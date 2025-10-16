David Bustamante, su cambio físico y trucos para ponerse en forma

La apariencia de David Bustamante parece en ocasiones un tema de estado. El cantante cántabro, una de las mayores figuras de la historia de Operación Triunfo, fue uno de los que primero arrastraron el movimiento fan tras salir de la academia. Ahora todos piensan en David Bisbal, pero el almeriense estaba por detrás en su momento y fue gracias a explotar su relación con Chenoa que se le abrieron puertas. Un empujoncito que supo aprovechar.

El caso de Bustamante es diferente y su éxito ha sido más patrio. Y, por lo tanto, con más seguimiento directo de sus fans. Y donde hay fans, hay haters. Las redes sociales muestran lo peor del usuario y por ahí es por donde se le busca faltarle el respeto a nuestros iguales. En este caso, a David Bustamante. Las subidas y bajadas de peso del cantante suelen estar bajo el foco. Midiendo 1,75 y de constitución fuerte, sus malos hábitos del pasado le llevaron a modificar su cuerpo a peor, engordando más de la cuenta y llamando negativamente la atención mediática. En ocasiones logró bajar de peso o incluso ponerse como un toro para la velada de boxeo que organiza Ibai Llanos. Ahora va recuperando los hábitos saludables en base al deporte y la buena alimentación para reencontrarse con lo que pretende ser un joven de 43 años con muchos años por delante.

El tema es que Bustamante acudió, otra vez más, a visitar a Pablo Motos en 'El Hormiguero. El atractivo del cántabro es importante y de ahí que el programa rozara el 17% en una nueva paliza a 'La Revuelta' de David Broncano. Allí aprovechó a hablar de las polémicas forzadas que genera su físico. “¿Por qué es tan tema de conversación, si engordas, si adelgazas...?”, preguntaba el presentador. “A mí lo que me molesta es que, con todas las cosas que hago, de lo único que hablen es de algo que no les importa para nada. Les da igual”, afirmó Bustamante.

David Bustamante en un concierto del pasado / Instagram

"Soy consciente de dónde me encuentro en cada momento. Y hay veces que uno no tiene la fuerza de voluntad, que no encuentra el camino y hay que dar tiempo a las personas”. Añadió un mensaje contundente para quienes critican sin razón: “Cada uno tiene un espejo en casa, no me cansaré de repetirlo".

Los trucos de David Bustamante para adelgazar

El artista compartió los hábitos que le ayudan a mantenerse en forma y cuidar su salud: “Yo me levanto cada mañana y hago una activación. Camino en ayunas cada mañana y entrenamos durante una hora fuerza. Es un ‘dologusto’. Y por la noche vuelvo a hacer una hora u hora y media de cardio. Ya sea nadando, jugando al tenis, al pádel... Que sea divertido”, decía.

Bustamante, en octubre de 2025 / Instagram

Menos hidratos y fuera refrescos y alcohol

También destacó la importancia de la alimentación: “He desterrado de mi vida muchas cosas. Como pocos hidratos, poca harina... no tomo azúcares. Los hidratos los adquiero a través de las verduras, como proteínas y no bebo refrescos ni alcohol. He notado una mejora increíble”, concluyó.