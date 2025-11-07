La batalla fiscal de la mujer de Cesc Fábregas y el fraude de Elie Taktouk, tras su ruptura: la deuda millonaria que le obliga a devolver 1,5 millones de euros

Elie Taktouk, magnate inmobiliario de 50 años, se encuentra en el foco de un escándalo que involucra un fraude multimillonario tras su ruptura con la modelo libanesa Daniella Semaan, la actual mujer del exfutbolista y entrenador Cesc Fàbregas, según informa The Sun. Tras la ruptura con Daniella Semaan, quien dejó a Taktouk para marcharse con Fàbregas, se vio envuelto en una serie de problemas legales que lo llevaron a ser condenado por fraude inmobiliario. El ex marido de Semaan, enfrenta una orden judicial para devolver una significativa suma de dinero.

Taktouk (empresario) y Semaan (pareja de Cesc) estuvieron casados desde 1998, pero en 2011 su relación se rompió cuando Daniella Semaan empezó una relación con Cesc Fàbregas. Esta ruptura fue el punto de partida de una batalla legal que involucró, entre otras cosas, la propiedad familiar de 5,5 millones de libras en Belgravia, que Taktouk perdió como parte de su divorcio.

La ruptura de Taktouk y Semaan, le cambió la vida al empresario

Semaan se casó con Cesc en 2018 y desde entonces la pareja ha formado una familia y vive en Italia, donde el exfutbolista dirige el club Como en la Serie A. Pero la ruptura de Taktouk con Semaan fue seguida de una serie de malas decisiones financieras. En 2021, fue condenado por un fraude inmobiliario relacionado con un proyecto de remodelación en Knightsbridge, Londres.

Taktouk utilizó el dinero de los inversores para financiar su lujoso estilo de vida, que incluía coches de alta gama, viajes y otras extravagancias. A pesar de que el fraude afectó a muchas personas, la pérdida total se estimó en más de 4,5 millones de euros.

Como resultado de sus acciones, Elie Taktouk fue sentenciado a siete años de prisión. Sin embargo, su situación empeoró aún más cuando, en 2023, se le ordenó pagar 4,5 millones de libras esterlinas en una sentencia de confiscación de bienes. Si no cumplía con la orden, la pena se ampliaría en ocho años adicionales de cárcel. Taktouk apeló esta cifra y logró una reducción, con el tribunal ordenando que debía devolver 1,3 millones de libras esterlinas.

Su padre, Youssef Taktouk, era uno de los hombres más ricos de Ibadan, Nigeria, con un patrimonio de unos 187 millones de libras. Tanto Elie como su hermano, el Dr. Wassim Taktouk, formaban parte de la empresa familiar, Wasseli. A pesar de la condena de Elie Taktouk, su familia ha estado involucrada en el intento de pagar la deuda. El Dr. Wassim Taktouk aceptó hipotecar su propiedad para garantizar el pago de la suma impuesta por el tribunal.

Cesc Fábregas, apartado del caso

En cuanto a Cesc Fàbregas, su nombre sigue siendo una pieza clave en esta historia debido a su relación con Daniella Semaan y su influencia en el matrimonio fallido de Taktouk. Tras conocer a Semaan en 2011, Fàbregas no solo conquistó el corazón de la modelo, sino que también causó una gran conmoción en el ámbito público y mediático. La relación de Fàbregas con Semaan no solo resultó en una separación dolorosa para Taktouk, sino que también acabó con la estabilidad financiera del magnate, quien perdió tanto su esposa como su hogar.

A pesar de la polémica en torno a su vida personal, Cesc Fàbregas ha seguido adelante con su carrera profesional. El exfutbolista se retiró del fútbol de élite y actualmente dirige el club de la Serie A, Como, donde también tiene intereses empresariales. Su vida con Daniella Semaan parece estable y feliz, con tres hijos y una familia que ha crecido en Italia. Mientras tanto, Taktouk enfrenta una batalla legal y financiera que parece no tener fin, y su vida sigue siendo un ejemplo de las consecuencias de las malas decisiones.