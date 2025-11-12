Imágenes de los primeros cuernos de La Isla de las Tentaciones

Que Claudia iba a ser la primera en poner cuernos lo sabía ella, su novio, todos los solteros y compañeras y hasta el más despistado de los seguidores de La Isla de las Tentaciones. La joven lleva un año y medio saliendo con Gilbert, un tipo que parece el hermano pringado de cualquier pandillero de película mala noventera.

Ya se sabe que los tentadores VIP se comportan exactamente igual que cualquier otro tentador no VIP... con la diferencia de que son 'famosos de discoteca'. Si buscas conversaciones profundas sobre filosofía, religión, política o economía, está claro que Gerard o Barranco no te las van a ofrecer alegremente. Ahora bien, si te conformas con que te digan que eres muy guapa, estás muy buena y que debes aprender a valorarte más, ahí has dado en el clavo. Este es tu territorio comanche.

Claudia hizo de tentadora con Gerard

Claudia llegó dispuesta a demostrar a Gilbert que es una mujer que merece la pena. Bueno, por el momento parece que la mujer de su vida volverá a ser su madre, ya que su virtual expareja, de 23 años, se comportó más como una tentadora que como una 'emparejada'. Las imágenes de la chica con Gerard en el jacuzzi no dieron lugar a dudas de las intenciones de ambos... Veremos cuando Sandra Barneda presente el vídeo a la tropa. Será el momento de ver si alguno tiene un plan para buscar convertirse en meme o le sale solo. Christofer fue el primero, pero Montoya el más internacional.

Las imágenes hot de Claudia en el jacuzzi

A Gerard le da lo mismo una que otra, ya que su discurso y objetivo es independiente de quién tenga delante. Misión cumplida. Claudia subía la temperatura del agua (y no sólo del agua) cuando decidió entrarle al presunto bombero cual toro en plaza. Dicen que el roce hace el cariño, pero está claro que lo único que le salvó de un posible embarazo fue un milímetro de tela. El de su bikini hortera. Igual que ocurrió la noche anterior con el primer acercamiento, la muchacha se despertó mostrando cierto arrepentimiento aderezando el desayuno con unas lágrimas de cocodrilo.

“Me da pena haberle hecho daño, pero no me arrepiento”, confesó Claudia entre lágrimas, consciente de que su pareja, Gilbert, verá pronto las imágenes. La concursante quería debatirse entre el remordimiento y la atracción que siente por el bombero torero. “Si me he sentido así contigo es porque algo en mi relación no está bien”, afirmó.

Tras el café, se le pasa la tontería. Veremos si la nueva pareja, con pasado en el programa, da un poco más de sobreactuación y alegría a las futuras solteras.

Claudia y Gerard, de charleta / SD

Fue la primera de las culminaciones entre ambos, aunque desde la primera noche en la que coincidieron en la villa, ella ya le roneó y perreó. Esa mirada de ojos azules y párpados medio cerrados debió de indicar a Gerard el camino a seguir. Y lo siguió, sí señor. Veremos si para la siguiente hoguera, Gilbert nivela la balanza un poquito con alguna de las tentadoras. Ay, amigo Gilbert, ponte firmes cuanto antes. Y que lo veamos en Telecinco.