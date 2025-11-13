James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson crece', subasta parte del vestuario de la serie para costear su tratamiento contra el cáncer

James Van Der Beek, recordado por su papel de Dawson Leery en la mítica serie 'Dawson crece', ha decidido desprenderse de parte del vestuario y objetos personales que conservaba de aquella etapa. El actor estadounidense, de 48 años, ha anunciado que los beneficios de la venta se destinarán íntegramente a cubrir el tratamiento contra el cáncer de colon que padece desde finales de 2024.

“He guardado estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida me ha deparado últimamente, está claro que ese momento ha llegado”, ha explicado Van Der Beek en un comunicado. Entre los artículos disponibles se encuentran el emblemático collar que Dawson regaló a Joey Potter —interpretada por Katie Holmes—, cuyo precio de salida se sitúa entre 22.700 y 45.500 euros, y la camisa de franela que el protagonista lució en el primer episodio, estimada en 3.400 euros.

La subasta, organizada por la casa Propstore bajo el nombre Winter Entertainment Memorabilia Live Auction, se celebrará los días 6 y 7 de diciembre. Además de sus recuerdos de Dawson crece, el actor también pondrá a la venta objetos de otros trabajos, como las zapatillas de tacos que usó en 'Juego de campeones' (1999).

“Aunque me inunda la nostalgia al desprenderme de estos objetos, me complace poder ofrecerlos a través de la subasta y compartirlos con quienes han apoyado mi trabajo a lo largo de los años”, ha expresado el intérprete, que atraviesa un delicado momento personal.

Van Der Beek ya realizó el pasado año una iniciativa similar, vendiendo camisetas firmadas por él para ayudar a familias afectadas por el cáncer. “El 100% de mis ganancias netas se destinarán a familias que se recuperan de la carga financiera del cáncer (incluida la mía)”, explicó entonces. Una promesa que ahora mantiene, subastando parte de los recuerdos que marcaron a toda una generación.