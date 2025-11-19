Juan del Val, tras las críticas a su última novela, ganadora del Premio Planeta: "Hay gente que se ha subido al carro para tener un minuto de notoriedad"

Juan del Val vive uno de los momentos más intensos de su carrera tras ganar el Premio Planeta con "Vera. Una historia de amor", un reconocimiento que ha multiplicado su exposición pública y lo ha llevado a una frenética gira de promoción por toda España sin dejar de lado su trabajo en televisión. En esta entrevista con YOTELE, el escritor repasa cómo ha cambiado su día a día desde la noche del premio, profundiza en la construcción de la novela y reflexiona sobre las críticas, el debate sobre los “escritores de verdad” y su manera de entender la literatura.

Acabas de ganar el Premio Planeta con "Vera. Una historia de amor". ¿En qué momento te pilla la noticia y qué fue lo primero que pensaste al recibirla?

Bueno, allí mismo, en la gala del día 15. Y sin tener todavía la conciencia de la oportunidad que acababa de tener. A mí me ha ido muy bien con las otras novelas, pero el Planeta, por la difusión y la potencia promocional que tiene, es una oportunidad enorme para llegar a muchos más lectores y sumar nuevos a los que ya tenía.

¿Cómo ha cambiado tu día a día desde que ganaste el premio?

Bueno, yo ya soy una persona muy ocupada… imagínate multiplicarlo. La promoción en las primeras semanas es muy potente. Hemos viajado a muchos lugares: Barcelona, Vigo, Zaragoza, Valencia, Sevilla… un montón. El día a día cambia en eso: mucha ciudad, mucho hotel, y llega un punto en que no te acuerdas ni de la habitación en la que estás. Aun así, sigo en 'La Roca' y en 'El Hormiguero' sin problema. Todo normal, pero el trabajo se multiplica con toda esta promoción.

En 'El Hormiguero' no solo eres colaborador; también eres guionista. ¿Cómo estás compaginándolo?

Estoy un poco más liberado. Eso no quiere decir que deje de ser guionista, pero ahora mismo, con estas semanas tan intensas, no te da tiempo de estar en la redacción, que es mi hábitat natural. Retomaré todo eso cuando termine la promoción. Pero sigo en contacto, lo miro todo y me siento totalmente parte del equipo, no solo colaborador.

Durante la escritura de la novela, ¿pensaste en algún momento que el Planeta podía caer o era algo utópico?

No, para nada. Cuando empecé a escribirla ni me planteaba presentarme, y mucho menos ganarlo. Fue un amigo el que me insistió en que me presentara. Escribí la última parte ya con esa intención, pero al inicio ni se me pasaba por la cabeza. Y luego ya… bueno, a los vientos, qué maravilla.

La novela cuenta cómo Vera, una mujer de alta sociedad, se enamora de un hombre más joven y rompe su matrimonio. ¿Qué te interesaba en ese choque entre clase alta, tradición y deseo de libertad?

Yo quería contar una historia de amor entre dos personas con diferencias de condición social y de edad. Esa fue mi primera idea. Luego suceden muchas cosas, pero no pretendía denunciar nada relacionado con desigualdad de clases. Simplemente exponer que en el amor alguien siempre aporta algo que el otro no tiene: dinero, experiencia, inteligencia, belleza… lo que sea. El amor siempre tiene una parte de interés, y lejos de ser malo, creo que es imprescindible para que alguien te guste.

En tus libros hay personajes incómodos, poco ejemplares. ¿Te resultan más interesantes que los personajes “correctos”?

No diría que haya malos rotundos. Todos podemos tener comportamientos no ejemplares, yo mismo. No creo que la gente sea extremadamente buena o extremadamente mala. Incluso los “malos” de mis novelas tienen cierta justificación. En "Vera", por ejemplo, Borja, el Marqués, que hace cosas peores, también es víctima de muchas cosas que tienen que ver con su educación y con su pasado. No se justifica lo que hace, pero se puede comprender.

¿Por qué situaste la historia en Sevilla? ¿Qué te atraía de esa ciudad?

Sevilla es una ciudad que conozco y que me gusta muchísimo. Su belleza es impresionante. Para mí es un escenario perfecto para hablar de pasiones, amor, deseo, celos… Es muy bella y muy pasional. Me parecía el lugar adecuado.

¿Has leído las críticas que se han publicado o has preferido mantenerte al margen?

Me gusta leer lo que se publica, aunque es difícil encontrar algo que no sea básico o previsible. He leído todas. Hay gente que se sube al carro para tener notoriedad, y luego críticas respetuosas: algunas extraordinarias, otras no tanto. Para mí es normal. Nunca protestaría por una crítica fundada desde una opinión respetable. Eso forma parte del juego. Lo que intento ignorar es lo previsible y lo que busca hacer daño sin fundamento. Eso me da igual. Me molesta un segundo y sonrío. Acepto perfectamente las críticas, buenas y malas.

Y entre las críticas constructivas, ¿hay algo que te haya hecho pensar “tienen razón”?

Sí. Hay un error en la novela que me fastidia mucho. En el primer día de feria de Sevilla, el del “pescadito”, yo sitúo a las mujeres vestidas de flamenca… y ese día nunca van vestidas así. Y lo sabía. Es un error pequeño, pero que me molesta porque lo sabía y se me pasó. En lo literario, hay críticos que consideran mi estilo demasiado directo o recargado, y lo acepto. No es un error: es una forma de escribir que puede gustar o no.

¿Crees que se es más duro con autores populares que venís de la tele o la radio cuando ganáis premios?

Sí. Creo que tiene que ver con cierta pobreza de pensamiento: como haces una cosa, no puedes hacer dos. Y también con frustraciones de gente a la que no le salen bien las cosas. Esto de hablar de “escritores de verdad”… gracias, muchísimas gracias. ¿Qué es exactamente un escritor de verdad? En mi caso se ha querido ir más a por el personaje que a por el autor. Pero llevo siete novelas, todas con más o menos éxito, con una cantera importante de lectores. Para mí lo verdaderamente importante es el lector: el que se emociona, el que no puede soltar la novela. Lo demás son opiniones.

¿Qué pesa más ahora mismo en tu vida: escribir o la televisión?

Para mí, escribir siempre. Aunque sea solitario y sin cámaras, es una pulsión, una necesidad de contar historias. Lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero forma parte de mi vida. La televisión se ve más y por eso la gente sitúa ahí mi trabajo. Y está bien. Pero escribir una novela no se hace en una tarde. Es un ejercicio intenso, interesante y placentero. Y seguiré haciéndolo.

¿Te has planteado escribir guion de serie o de cine?

No. Yo creo que lo que hago bien es escribir novelas. Es mi género. Igual algún día me planteo teatro o cine, pero sinceramente donde me siento bien es en la novela. Me permite profundizar en los personajes y en lo que les pasa por dentro.

¿Y verías tu novela adaptada a serie o película?

Mucha gente lo dice por mi lenguaje tan visual, pero yo reivindico la novela. No creo que una novela adaptada sea mejor que una que no lo está. Si alguien la adapta, fenomenal; si no, me da igual. La novela está ahí. Son géneros distintos.

Para terminar: ¿te gustaría cambiar de género literario? ¿Probar novela negra o histórica?

No. Tengo ambición literaria, pero dentro de lo que hago bien. Yo escribo novelas de personajes.Me interesa hablar de amor, desamor, celos, envidia, deseo… y me resulta más cómodo hacerlo en escenarios cercanos, en la época actual. No necesito otras épocas. Aunque en mis novelas siempre haya cierta incógnita sobre lo que va a suceder o por qué ha sucedido.