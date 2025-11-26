El Supremo francés confirma la condena a Sarkozy por la financiación de la campaña de 2012

La pesadilla judicial de Nicolas Sarkozy continúa. La justicia rechazó este miércoles el recurso de apelación presentado por el expresidente francés tras ser condenado por financiación ilegal de la campaña electoral de 2012 en el caso Bygmalion.

El Tribunal de Casación le negó este recurso sin volver a juzgar el fondo del asunto, "verificando la conformidad de las sentencias de los tribunales de apelación con las reglas del derecho", e identificando "todos los elementos necesarios para establecer la participación del director de campaña y de los dos directores del partido político en los delitos que se les imputaban". La decisión sentencia definitivamente a un año y seis meses de prisión al exmandatario, convirtiéndose en la segunda condena penal firme para Sarkozy, tras el caso de las escuchas telefónicas.

La decisión concluye que se ha establecido la financiación ilegal y centra su conclusión en que el propio Sarkozy autorizó a su personal a incurrir en gastos de campaña en su nombre, a pesar de saber que estos gastos llevarían a superar el límite legal, haciendo cómplices de la trama al jefe de campaña y a los dos directores del partido.

La defensa del exmandatario declaró en un comunicado que "Nicolas Sarkozy reconoce la desestimación de su recurso, como siempre ha hecho con las decisiones en su contra". Los abogados añaden que, junto con Sarkozy, "estudiarán" si llevar o no el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recién salido de prisión, donde permaneció tres semanas por la financiación con dinero del régimen libio de su campaña de 2007, la que le llevó al Elíseo, Sarkozy deberá cumplir ahora la pena por la ocultación de facturas durante la campaña de 2012, que perdió ante el socialista François Hollande.

Beneficiario

Sarkozy fue condenado el pasado 14 de febrero de 2024 por el Tribunal de Apelación de París a un año de prisión, y seis meses de arresto domiciliario, con brazalete electrónico, por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012.

Esta sentencia provocó un gran revuelo en Francia, puesto que Sarkozy se convirtió en el primer expresidente en llevar un brazalete electrónico y ser condenado por unos hechos relacionados con su ascenso a la presidencia.

El conocido caso Bygmalion reveló que el partido liderado por Sarkozy había ocultado un gasto de casi 43 millones de euros, casi el doble del límite permitido para una campaña presidencial. El partido había puesto en marcha un entramado de doble facturación atribuyendo gran parte de los gastos de los mítines a acuerdos ficticios. Aunque este modus operandi le salpica, la justicia determinó que el expresidente no estaba implicado en las facturas falsas, pero sí se benefició, en calidad de candidato, de dicha financiación ilegal.

