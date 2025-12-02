Ana Obregón (70 años): "Cada mañana me pongo una ampolla antiedad y después la Nivea, la de toda la vida, la de la caja azul"

La crema Nivea de la lata azul está viviendo un nuevo resurgir, y en parte se debe a la nueva tendencia del skincare minimalista (rutina sencilla y pocos productos, pero eficaces). En la redacción de Woman no paramos de comentar que son muchas las celebrities que consideran esencial esta crema, siendo uno de sus productos cosméticos de cabecera. La crema que acompaña a generaciones y generaciones gracias a sus múltiples beneficios y a su eficacia, se ha convertido en un básico de belleza.

Junto a Carmen Lomana o Lolita, Ana Obregón también es de las celebrities fieles a la crema Nivea del bote azul, la de toda la vida. Este clásico centenario que hemos visto en casa de nuestras abuelas y madres, y que probablemente ahora forme parte de tu baño, de tu neceser beauty e incluso de tu bolso, es uno de los productos de belleza preferidos de la actriz y presentadora, y forma parte de su rutina de belleza diaria. Y eso que la presentadora tiene acceso a los mejores productos de cosmética, que avanza a pasos agigantados, y donde hay infinitas opciones de hidratantes con los mejores componentes.

Ana Obregón ha concedido a Europa Press una entrevista donde ha explicado su rutina de belleza, y donde confirma que la crema Nivea del bote azul forma parte de su día a día: "cada mañana, soy muy rápida. Me pongo una ampolla antiedad de laCabine y listo. Después me pongo la Nivea, la de toda la vida, la de la caja azul".

La colaboradora de 'Ahora Sonsoles' ha visto esta hidratante en su casa desde que era niña, con resultados fantásticos: "mi madre toda la vida se ha dado la Nivea y tenía la piel perfecta. Ahora hay que reforzar porque no hay la polución de entonces, ni toda la porquería que nos rodea que hace envejecer la piel. Hay que tener siempre en cuenta que la crema Nivea es una hidratante que podemos completar con otras fórmulas que aporten otros beneficios para la piel. Por eso confío en las ampollas: tengo varias, las de vitamina C, las antiedad, las de peeling, y voy alternando. Esa es mi rutina", explica.

Esta crema tan untuosa e hidratante forma parte de muchos armarios de belleza, tanto que vende cien millones de unidades anuales en más de 200 países, . Su gran poder hidratante se debe a sus compuestos como el pantenol (suaviza y mejora la elasticidad), el eucerit (un derivado de la lanolina, sustancia de cera) y la glicerina (aporta propiedades humectantes y protectoras de la piel). Además, no tiene conservantes.

Ana Obregón, imágenes de una vida. / AGENCIA

Gabriela Díaz, farmacéutica en Sevilla, concretamente en la farmacia La Paz de Sanlúcar la Mayor, nos contaba hace tan solo unos días, que la Nivea del bote azul es muy hidratante para el cuerpo, pero no combate arrugas y no es recomendable para aplicar en el rostro. "Nivea del bote azul es una crema que a modo general, es hidratante y emoliente. De sus ingredientes, el más interesante es el pantenol, que repara la función barrera y estimula la síntesis de ácidos grasos, pero por otro lado, lleva derivados del petróleo como la parafina, que fueron los que se utilizaron hace algunas décadas, ahora es muy básica para utilizarse en el rostro, incluso perjudicial para pieles grasas", explica la experta. Sin embargo, Ana, sorprendentemente sí se la aplica en la cara.

Nivea del bote azul según la OCU

Estamos ante un producto icónico en el que confían muchas mujeres y con multitud de beneficios según la propia marca: "una crema versátil hidratante, calmante de la piel, perfecta para codos, manos y rodillas, para rozaduras en los muslos, hidratante de pelo, antiestrías, mascarilla, antiarrugas, para el cuidado de los tatuajes, para después de la exposición al sol..." y una larga lista de bondades.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un exhaustivo análisis de la famosa crema de la lata azul, un estudio minucioso para determinar su eficacia. El resultado, tras dos semanas de pruebas, es que la crema Nivea ofrece una buena hidratación, valorada como buena con una puntuación de 4 estrellas (de 5 posibles). Varios voluntarios han destacado su hidratación y fragancia, y otros la sensación grasa en la piel. En cuanto a la textura, la mayoría coinciden que se trata de una crema muy densa y difícil de aplicar.