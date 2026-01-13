La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga de forma reservada una denuncia de dos exempleadas de Julio Iglesias por agresión sexual

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia presentada por extrabajadoras del cantante Julio Iglesias por haberlas agredido sexualmente, según confirma el Ministerio Público, que detalla que las diligencias de investigación preprocesales se originan a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado.

Según una investigación publicada este martes por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su labor en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021.

La competencia de la Audiencia Nacional en este asunto viene determinada por la nacionalidad española del cantante, ya que este órgano conoce de los delitos "que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles", según el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando concurren unos determinados requisitos.

Estos exigen que el hecho sea punible también en el lugar de los hechos, como ocurriría con delitos como los presuntos de agresión sexual o trata de personas; y también que se haya presentado denuncia, como es el caso. La ley restringe a la justicia española investigar hechos por los que la persona denunciada haya sido ya condenada o bien absuelta en el extranjero, pero no parece que esto pueda aplicarse al caso de Julio Iglesias, pues no se tiene conocimiento de ningún proceso abierto contra él anteriormente por hechos como los descritos en esta denuncia.

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros / Marta Fernández - Europa Press

Los testimonios de las presuntas víctimas corresponden a una empleada del servicio doméstico y a una fisioterapeuta personal del cantante. Ambas describen un entorno laboral marcado por el control estricto, el aislamiento y las humillaciones constantes, así como comportamientos que califican de agresiones sexuales, tocamientos no consentidos e intimidación continuada.

Hechos investigados

Una de las empleadas afirma que era llamada de forma recurrente a la habitación del cantante tras finalizar su jornada laboral, tras ser contratada para limpiar la villa y cocinar. Según su relato, fue presionada para mantener encuentros sexuales que incluían penetraciones no consentidas, bofetadas e insultos. "Me sentía como un objeto", declara en el reportaje. Estos episodios se producían, según su versión, casi siempre con la presencia y participación de otra empleada con un cargo jerárquico superior.

La segunda denunciante, que trabajaba como fisioterapeuta personal, asegura haber sufrido besos forzados y tocamientos en el pecho sin su consentimiento, tanto en espacios privados como en zonas comunes de la villa, como la playa o la piscina. También denuncia humillaciones públicas, comentarios despectivos y un trato intimidatorio durante su jornada laboral.

Uno de los capítulos de abusos más duro del reportaje tiene que ver con una dolencia en la espalda que el cantante arrastra desde que en 1963 sufrió un accidente de coche. Así, en la investigación se describe cómo la primera de las empleadas fue llamada al dormitorio de Julio Iglesias en su Villa de Punta Cana para que le ayudara a calmar sus dolores. Según contó, él le dio las instrucciones de lo que debía hacer. "Es vergonzoso para mí lo que voy a decir, pero cuando yo voy allá, él me pone a chuparle el pito para no sentir dolor y lamerle el ano. Y así yo pasé la noche entera", refleja este testimonio.

La denuncia hecha pública sobre un personaje de la talla internacional de Julio Iglesias ha tenido también reacciones políticas . Así, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha respondido a preguntas sobre este asunto en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, donde ha pedido que no haya "ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad".

Incluso desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid se ha pedido formalmente la revocación del título de Hijo Predilecto de la ciudad concedido al cantante en 2015, y lo mismo ha ocurrido en relación con la Medalla de Oro de la región que se le otorgó en su día. Ambos han sido respondidos por la presidenta madrileña en un mensaje de férreo apoyo al artista: "La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos".

