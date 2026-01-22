Julio Iglesias es el cantante español más internacional de la historia. Uno de los más icónicos que han existido en relación a las baladas y al que las fronteras se le abrieron de par en par desde su Madrid natal hasta los EEUU, pasando por China o Japón. Literalmente. El carisma del cantante es de sobra conocido y es que ya en 1995 fue el primer extranjero de la historia de China en recibir el 'Golden Record Award'.

Más allá del aura que tiene su presencia, del fenómeno fan que lleva décadas arrastrando, del éxito musival de su hijo Enrique, los memes o las noticias de actualidad, pocos (o nadie) han sido capaces de cantar en tantos idiomas como Juio Iglesias. Y es que son hasta 15 las lenguas en las que han sonado sus canciones en conciertos en directo. Impresionante dato, aunque es evidente que no habla todos esos idiomas con fluidez. Tiene 82 años y es uno de los pocos privilegiados que recibió en su momento el Grammy honorífico que ya tienen artistas tan legendarios como Elvis Presley, Michael Jackson, Frank Sinatra, The Beatles, Barbra Streisand, Queen, Aretha Franklin, Bob Dylan, Ella Fitzgerald y Ray Charles.

Fotografía de archivo de Julio Iglesias en su avión privado. / EFE

¿Cuántos idiomas habla Julio Iglesias?

Quien fuera portero de la cantera del Real Madrid y por fortuna para el mundo colgara los guantes para agarrar un micrófono, es de los que más conciertos plurilingües ha ofrecido. Salta a la vista que es un virtuoso, pero lo que no todo el mundo sabe es que también lo es a la hora de hablar idiomas.

Más allá del español, Julio Iglesias habla alemán, francés, inglés, portugués, italiano, japonés y tagalo. El portugués le viene de cerca por hablar gallego, idioma paterno y el tagalo por su exmujer Isabel Preysler, que es filipina. Lo sorprendente es el japonés, si bien ya demostró una capacidad inusual al cantar también en chino.

