Los desorbitados sueldos de algunas 'celebrities' españolas

Muchos de los salarios de personajes muy conocidos de la pequeña pantalla han salido a la luz y no dejan de sorprender por su elevada cuantía. Es el caso, por ejemplo, del actor Javier Gutiérrez. Su larga trayectoria incluye participaciones en series como Estoy vivo, Los Serrano, Águila Roja o la película Campeones. Es parte también de la serie de televisión Vergüenza y recibe un salario anual de 165 mil euros.

Otra actriz, compañera de Gutiérrez en Estoy Vivo, es Ana Castillo, que brilla en cine, teatro y televisión. Desde la película El olivo ha logrado acumular un patrimonio de 150 mil euros pese a contar con sólo 27 años.

Sin dejar el mundo de la interpretación vamos con Mario Casas, que tras Los hombres de Paco dio el salto con Tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti. Su salario es actualmente de cerca de medio millón de euros por película.

Belinda, Miguel Ángel Silvestre y Jaime Lorente / RRSS

Cerrando el capítulo de la actuación encontramos, por ejemplo, a Jaime Lorente, que saltó a la fama tras protagonizar las populares series de Netflix Élite y La casa de papel. Jaime ha terminado ganando 84 mil euros por episodio en la última temporada de La casa de papel.

Presentadores con caché

El mundo de los presentadores de televisión también arroja sueldos que quitan el hipo. Es el caso, por ejemplo de Paz Padilla, quien fuera una de las conductoras de Sálvame entre otros espacios. Su salario anual es de 500 mil euros. La que era su compañera, Carlota Corredera, por ejemplo, tiene un salario semanal de siete mil euros

María Casado ganaba 550 euros por programa de La mañana de la 1, pero ahora mucho más. Por su parte Frank Blanco, conocido por Zapeando y Typical Spanish tenía un salario anual de un millón de euros.

Motos, Broncano, Wyoming...

El Gran Wyoming, tras su paso por Caiga quien Caiga, El club de la comedia y La azotea con Wyoming cobra en El intermedio 360 mil euros anuales, mientras que su competidor, el valenciano Pablo Motos gana 28 millones de euros al año con El Hormiguero.

Matías Prats, una de las figuras más importantes de la televisión, ganaba dos millones de euros anuales. David Broncano, por su parte, gana unos 88.000 euros por programa en la televisión pública.

Pablo Motos, Iker Jiménez y David Broncano. / SD

Eva González, ganadora del concurso Miss España en 2003, brilla al frente de programas como MasterChef, La Voz, La Voz Kids y La Voz Senior, y ya se va hasta los 14 mil euros por programa.

Por último el cómico y también presentador Miki Nadal. Se dio a conocer con El informal y ahora es uno de los colaboradores mejor pagados de Zapeando con un salario de sesenta mil euros mensuales.