Sofia de Suecia, otra 'royal' que rompe su silencio sobre su pasado con Epstein: "Nos conocimos en un restaurante"

Con serenidad y sin esquivar a la prensa, la princesa Sofía de Suecia ha puesto voz por primera vez a una historia que llevaba días circulando en titulares. "Nos conocimos en un restaurante, en un ambiente social donde me presentaron, y en una proyección de cine con muchos otros. Por suerte, eso fue todo", ha explicado a los medios, según recoge hoy la revista '¡Hola!'.

La duquesa de Värmland ha hecho estas declaraciones a la salida de la Cumbre de Jóvenes Ctrl + Rights, reapareciendo en público tras una semana marcada por revelaciones sobre su pasado en Nueva York, cuando aún no formaba parte de la familia real sueca (hace dos décadas).

Un episodio lejano, confirmado por palacio

Las palabras de Sofía llegan después de que el Palacio Real sueco confirmara que la entonces Sofía Hellqvist coincidió con Jeffrey Epstein en algunas ocasiones alrededor de 2005, siempre en entornos sociales y sin relación posterior. "No ha habido ningún contacto en los últimos 20 años" subrayó la Casa Real.

La información salió a la luz tras la publicación, por parte del diario 'Dagens Nyheter', de varios correos electrónicos intercambiados entre Epstein y la financiera sueca Barbro Ehnbom, considerada mentora de la joven Sofía y presente años después en su boda con el príncipe Carlos Felipe, en 2015.

En uno de esos mensajes, Ehnbom la describía como una aspirante a actriz recién llegada a Nueva York. Epstein respondió con una invitación para viajar al Caribe, una propuesta que, según el Palacio, la princesa nunca aceptó.

La ausencia que no pasó desapercibida

El revuelo mediático coincidió con una de las citas más señaladas del calendario real sueco: la ceremonia de los Premios Nobel. Aunque Sofía suele acudir cada año -el anterior lo hizo incluso embarazada de su hija menor, la princesa Inés-, en esta ocasión no estuvo presente.

Su marido, el príncipe Carlos Felipe, asistió junto al resto de la familia real. Desde palacio no se dieron explicaciones, pero el gesto fue interpretado como una forma de mantener un perfil discreto en medio del ruido informativo.

De personaje mediático a princesa comprometida

Antes de entrar en la Casa Real, Sofía Hellqvist fue modelo y rostro conocido tras su paso por el 'reality' 'Paradise Hotel'. Su relación con el príncipe Carlos Felipe, confirmada en 2010, la situó en el centro de una intensa atención mediática y de una ola de críticas en redes sociales.

Años después, ella misma reconoció el impacto que tuvo aquella etapa. Hoy, esa experiencia forma parte del relato que impulsa junto a su marido a través de la Fundación Príncipe Carlos Felipe y Princesa Sofía, dedicada a combatir el acoso y el odio en internet.

Un eco que alcanza a otras monarquías

El nombre de Epstein sigue proyectando una sombra incómoda sobre varias casas reales europeas. El caso de Sofía llega pocas semanas después de que el rey Carlos del Reino Unido retirara títulos y honores a su hermano, el expríncipe Andrés, por sus vínculos con el financiero. Y de que, incluso, ahora se haya manifestado dispuesto a colaborar con la policía en caso de que abra una investigación contra su hermano Andrés por el caso Epstein.

También han sacudido el palacio británico los correos entre Sarah Ferguson, la ex de Andrés, con Jeffrey Epstein.

