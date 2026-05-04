Cameron Diaz anuncia por sorpresa que ha sido madre por tercera vez a los 53 años: este el original nombre del niño

Cameron Diaz y Benji Madden han vuelto a ampliar la familia. La actriz, de 53 años, y el músico de Good Charlotte, de 47, han anunciado por sorpresa el nacimiento de su tercer hijo, un niño al que han llamado Nautas Madden. La noticia la ha comunicado el propio Madden a través de sus redes sociales, con una publicación de inspiración marinera en la que aparece un barco pirata y varias ilustraciones vinculadas al nombre elegido.

"Cameron y yo estamos felices, emocionados y profundamente agradecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. Bienvenido al mundo, hijo", escribió el artista en Instagram, antes de añadir que sus hijos están "sanos y felices" y que la familia se siente "muy agradecida". Diaz, siempre discreta con su vida privada, reaccionó al mensaje de su marido con varios emoticonos de corazones, sin añadir más detalles sobre la llegada del bebé.

Marinero y viajero

El nombre del recién nacido ha sido uno de los aspectos que más ha llamado la atención. Nautas remite al imaginario del mar y se asocia a significados como "marinero", "navegante" o "viajero", una elección en la línea de los nombres poco convencionales que la pareja ha escogido para sus otros hijos. El matrimonio ya era padre de Raddix Wildflower, nacida en 2019, y de Cardinal Madden, que llegó en 2024.

Con este nacimiento, la protagonista de 'Algo pasa con Mary', 'Los ángeles de Charlie' y 'The Holiday' se convierte en madre por tercera vez en una etapa en la que combina su regreso profesional con una vida familiar mantenida lejos del foco. Cameron Diaz y Benji Madden, casados desde 2015, apenas muestran imágenes de sus hijos y han hecho de la privacidad una de las señas de identidad de su hogar.

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Madre tardía

La maternidad llegó tarde para la actriz, que fue madre por primera vez a los 47 años tras un largo parón en Hollywood. En varias entrevistas, Diaz ha explicado que alejarse de los rodajes le permitió recuperar el control de su vida y centrarse en formar una familia. Su regreso a la interpretación, después de casi una década apartada, no ha cambiado esa prioridad: sus decisiones profesionales pasan ahora por el filtro de sus hijos.

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