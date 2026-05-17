Natalia Sánchez destapa su momento más duro con Víctor Elías por las adicciones: "Me quería morir"

Natalia Sánchez y Víctor Elías formaron una de las parejas juveniles más queridas de la televisión española tras enamorarse durante el rodaje de la mítica serie 'Los Serrano'. Aunque su relación sentimental terminó hace años, ambos mantienen a día de hoy una profunda amistad. Sin embargo, su historia de amor también albergó momentos de gran complejidad que hasta ahora no habían visto la luz.

La actriz ha decidido abrirse en canal en una reciente entrevista en formato podcast, donde ha relatado por primera vez cómo vivió en primera persona el instante en el que descubrió que el músico había comenzado a consumir sustancias estupefacientes mientras compartían sus vidas. Una revelación dolorosa que marcó un antes y un después en su proceso personal.

Sánchez ha contextualizado la situación recordando que ambos compartían un profundo rechazo histórico hacia las drogas debido a sus entornos y experiencias familiares: "Veníamos de una infancia, una adolescencia juntos, donde el alcohol y las drogas habían estado a nuestro alrededor. No solo en nuestra profesión, sino él a nivel personal, con su entorno más cercano... y lo aborrecíamos. Mis padres vivieron los 80 y entonces perdieron muchos amigos por la heroína", confiesa, subrayando que en su casa siempre se habló del altísimo precio que cobran las adicciones: la vida de una persona.

La sorpresa llegó cuando, tras seis años de relación y con el final de 'Los Serrano' reorientando sus caminos profesionales, Víctor le confesó la verdad. "De pronto, llevando tanto tiempo de relación, me cuenta que ha probado en una fiesta la coca", relata la intérprete de forma desgarradora.

"Recuerdo en aquel momento que se me congeló la respiración y entonces me quedé completamente como haciendo nada, con cara de póker, de 'no pongas cara de nada para que siga', porque lo está diciendo. Por dentro me quería morir. Es como si te cuentan un poco una infidelidad, ¿no? Porque es algo que está rompiendo como una confianza... algo que de pronto no estaba pactado en nuestros años", comenta la actriz.

A pesar de la gravedad del shock inicial, Natalia aclara que este episodio no fue el detonante directo de su ruptura, sino el síntoma de una crisis interna mucho más profunda que arrastraba el artista: "No fue el detonante eso. Lo que pasa es que se estaba cociendo algo que era una consecuencia de lo que estaba pasando y de lo que vendría después. Empezaba a querer salir aquello que creo que Víctor necesitaba sacar. Lo necesitaba para su línea vital, para su viaje, para su proceso".

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Con la perspectiva que otorga el tiempo, la actriz se muestra sumamente orgullosa del giro radical que Víctor Elías dio a su vida tras cruzar aquel oscuro umbral, logrando rehabilitarse por completo y convertirse en el reputado director musical y pianista que es hoy en día: "No es que me alegre de que haya pasado por eso, porque jamás te puedes alegrar por algo así, pero sí me alegro mucho por lo que ha hecho con eso. Todo el viaje que ha hecho, que es increíble. Lo que es ahora y dónde está. Y cómo todos los días se valida a sí mismo en que no va a hacer eso con una adicción tan fuerte", concluía.

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