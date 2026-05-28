La defensa de Jonathan Andic recurre contra la prisión provisional y aduce que el fundador de Mango tenía una dolencia en las rodillas

El abogado de Jonathan Andic, Cristóbal Martell, han presentado este jueves en el juzgado de Martorell un recurso en el que solicitan que se anule el auto por el que se le impuso prisión provisional eludible bajo fianza de un millón de euros al primogénito de Isak Andic, fundador de Mango, así como las medidas cautelares, como las comparecencias en el juzgado y la retirada del pasaporte. La defensa intenta desmontar uno a uno los “indicios” que la jueza atribuye al investigado y destaca que el magnate de la moda padecía una dolencia en ambas rodillas.

El abogado ha aportado un vídeo sobre una caída que el fundador de Mango sufrió meses antes de su fallecimiento, en la sede de Mutua Universal en Collbató, y alegan que Isak Andic padecía una “gonartrosis bilateral” —desgaste progresivo del cartílago en ambas rodillas— que explicaría la “reducción de los tiempos de reacción en caída, la incapacidad de corrección postural y el colapso articular donde las rodillas ceden en lugar de sostener el peso (...). En estas pérdidas de equilibrio no existe reacción defensiva”.

Antes de entrar en el fondo de las sospechas atribuidas a Jonathan Andic, el letrado denuncia “un cuidadoso goteo en la filtración de las líneas de investigación policial”, lo que ha producido una “suerte de condena social como pena anticipada, que un Estado de derecho debería evitar”, máxime cuando este caso, al tratarse de un presunto homicidio, deberá ser juzgado por un jurado. La defensa pone especial énfasis en la detención del hijo mayor del magnate de la moda, “de todo punto innecesaria”, fue la "antesala de imágenes gráficas inevitablemente divulgadas”, lo que vulnera una directiva europea. Jonathan fue arrestado el pasado 19 de mayo y conducido al juzgado.

Las visitas a Collbató

El abogado entra a rebatir las presuntas contradicciones en las que, según la jueza, habría incurrido Jonathan Andic y, en especial, las visitas que realizó a Collbató días antes de la caída de su padre por un barranco. Así, sostiene que no fueron tres —el 7, 8 y 10 de diciembre—, sino solo dos. Él había declarado eso mismo, pero que fue dos semanas antes. Según los letrados, esta cuestión es una “confusión semántica que no permite hablar ni de contradicción ni de faltar a la verdad, sino de cómo contar semanas, pues siete días es el inicio de la segunda”.

El abogado tampoco ven contradicciones en las llamadas a Emergencias efectuadas por Jonathan el día del suceso e, incluso, incluyen en su recurso su transcripción literal. El primogénito llamó llorando: “Necesito ayuda, necesito ayuda”. Y prosiguió: “Mi padre se ha caído, ah, estamos en Collbató, sí, se ha caído”. La defensa argumenta que, tal y como declaró el investigado ante los Mossos, él “no vio la caída, pero sí, y es impactante, el último tramo de deslizamiento del cuerpo desapareciendo”.

Otro de los “indicios” señalados por la jueza fue la huella encontrada en el borde del camino por donde se precipitó Isak Andic y que podría haber sido simulada para justificar un resbalón. En este sentido, Martell destacan un informe de los Mossos que indicaba que “no se puede determinar si este resbalón ya estaba realizado con anterioridad a la caída”, a la vez que recalcan que la zona “nunca fue aislada ni acordonada” y, por lo tanto, podría estar “contaminada” y ser “en consecuencia inidónea” para una simulación, como realizó la unidad de montaña de la policía de la Generalitat. La defensa ha aportado un informe pericial sobre la caída y las lesiones que tenía Isak Andic.

"La relación con mi padre desde hace un tiempo era mejor que nunca" Jonathan Andic

Las hermanas y el consejero delegado

La jueza alude, además, en su resolución, a la mala relación entre Jonathan y su padre, algo desmentido por el abogado, que subrayan no solo la declaración de este —“la relación con mi padre desde hace un tiempo era mejor que nunca”—, sino también las de, entre otras personas, sus hermanas, su tío, un amigo del fallecido y el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz Tubau. Este afirmó: “En 2015 tuvieron diferencias profesionales, pero las resolvieron con cariño y respeto. Isak admiraba mucho a Jonathan por la labor que hacía en la empresa”. Martell insisten en que “jamás fue apartado de la empresa”. La defensa añade, respecto al posible móvil económico, que el testamento “no contemplaba discriminar el equilibrio entre hijos” y que los descendientes compartían la creación de una fundación.

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Un dato relevante para los investigadores es también que, en marzo de 2025, tres meses después de la muerte de su padre y cuando la prensa informó de que el caso se reabría, el teléfono móvil de Andic desapareció de forma “sospechosa”. El móvil antiguo le fue robado en Quito, Ecuador, aseguró Jonathan, durante un viaje relámpago. La defensa precisa que el investigado cambiaba su teléfono móvil con periodicidad bianual y que esa voluntad de renovación se había efectuado el 27 de diciembre de 2024, aunque el terminal se activó el 26 de marzo de 2025, tras la sustracción.

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