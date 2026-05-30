Bárbara Rey publica una conmovedora carta de despedida a Frank Francés y aclara si acudirá al tanatorio: "Te quise mucho y fui muy feliz contigo"

La muerte de Frank Francés a los 62 años a causa de una larga enfermedad ha generado la rápida reacción de Bárbara Rey. El extenista de origen galo fue un hombre clave en la vida de la de Totana: se convirtió en su primera pareja oficial en el año 2000 tras su tormentosa separación de Ángel Cristo, protagonizando un sonado romance que acaparó horas de televisión, portadas y hasta planes de boda. A pesar de los años de distancia, la artista ha querido rendirle un emotivo homenaje público y privado.

Bárbara ha recurrido a su perfil oficial de Instagram para dedicarle una cariñosa carta de despedida a su expareja, confirmando la dura situación que atravesaba el deportista en sus últimos años.

"Querido Fran, hoy has partido a un lugar en donde encontrarás la paz y felicidad que te mereces y desaparecerá por completo el sufrimiento que has tenido a causa de tu enfermedad", ha comenzado escribiendo la vedette, desvelando además por qué no se habían visto recientemente: "En más de una ocasión me hubiese gustado verte y sé que tú también pensabas lo mismo, pero no querías que te viera en las condiciones que te encontrabas".

En su publicación, la de Totana no ha escatimado en palabras de agradecimiento hacia el que fuera su gran apoyo a principios de los dos mil: "Viví momentos contigo maravillosos, que te quise mucho y fui muy feliz contigo, aunque no fue duradero. A ti te recordaré siempre con muchísimo cariño por todo y, sobre todo, por el respeto que me has tenido siempre".

La reacción de la artista ha saltado de inmediato a la tarde de Telecinco. La periodista Marisa Martín-Blázquez ha compartido en 'Fiesta' la conversación privada que ha mantenido con la vedette nada más conocerse el fallecimiento. "Sabía que estaba muy enfermo desde hacía tiempo. Lo he sentido muchísimo porque yo a Fran le he querido mucho", le ha confesado Bárbara a la colaboradora del formato.

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Sin embargo, a pesar del enorme dolor que le ha causado la noticia, la murciana ha querido dejar claro el motivo por el cual ha decidido no presentarse en la capilla ardiente del Tanatorio de San Pedro de Alcántara para darle el último adiós: "Considero que no es lógico, él tiene a su familia y a su mujer y no voy a ir. Pero quiero decirte que lo he sentido mucho porque Frank ha sido un hombre muy importante en mi vida", ha zanjado con un enorme respeto hacia la viuda y el entorno actual del extenista.

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