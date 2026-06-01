La dieta de Rafa Nadal para seguir en forma a sus 40 años
El deportista más laureado de la historia de España y uno de los más reconocidos de todos los tiempos ha destacado siempre por su buen estado de forma y profesionalidad
Rafa Nadal es uno de los mejores deportistas de la historia. Top-3 en la historia del tenis, es considerado por muchos el mejor deportista español de todos los tiempos, lo que automáticamente le coloca entre los mejores del mundo. Cumpliendo 40 años este 3 de junio, el balear decidió colgar la raqueta en 2024 después de conseguir un palmarés que batió todos los récords.
Quien fuera leyenda del tenis destacó por numerosas cuestiones, siendo la disciplina, el sacrificio y la humildad algunas de ellas. Nadal ganó durante su carrera profesional 100 títulos, de los que 22 fueron Grand Slams (sólo superado por Novak Djokovic). De los 22 logrados, 14 han sido en Roland Garros, situándose como el rey absoluto de la tierra batida. Además, posee dos títulos de Wimbledon, dos del Open de Australia y cuatro del US Open.
Son muchas las veces en que Rafa Nadal ha sido cuestionado por su estado físico, una de sus grandes armas. Incansable y sacrificado en la pista, está claro que no hubiera podido llegar tan lejos sin cuidar la alimentación. Eso sí, ha reconocido que la educación nutricional llegó tarde a su generación. Sin embargo, tener un buen equipo a su alrededor y ser muy consciente de lo que podía y no debía comer para rendir. Ahora, ya jubilado, se da más licencias alimenticias, pero sigue manteniendo un gran estado de forma.
El aceite de oliva, siempre innegociable para Rafa Nadal
El chocolate y los dulces nunca faltaron, aunque ahora van a más. Quizá compartidos con sus hijos pequeños. Siempre destacó uno de los productos patrios más reconocidos, como es el aceite de oliva, así como las aceitunas. Sobre sus platos principales, en una entrevista con 'Kia Motors' se centró especialmente en pasta, arroz blanco y el pescado, que le encanta desde siempre. Le gusta acompañarlo de marisco cuando puede, aunque es muy habitual introducir la ensalada casi a diario.
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