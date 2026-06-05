La visita del papa León XIV a España, en directo: última hora de la llegada del pontífice a Madrid

El papa León XIV está a punto de llegar a España. El Sumo Pontífice afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

Miles de fieles se acercarán a los múltiples actos que la Santa Sede ha programado para unos intensos días que han bautizado con el nombre 'Alzad la mirada'. En la capital será recibido por los Reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y oficiará una gran misa en la Plaza de Cibeles, entre otros compromisos. En su estancia en la ciudad condal inaugurará la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también presidirá una eucaristía. En Gran Canaria y Tenerife conocerá de primera mano la crisis migratoria que vive el archipiélago.

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Interior activa este sábado la fase crítica El Ministerio del Interior activará la fase crítica a partir de la medianoche de este sábado del dispositivo por la visita del Papa a España, "el mayor despliegue policial nunca antes diseñado", para el que Policía Nacional y Guardia Civil han movilizado a más de 15.000 efectivos, a los que se suman Mossos d'Esquadra y policía canaria y locales en las otras sedes que visitará León XIV. Lea aquí la noticia completa.

Los protagonistas del acto del Bernabéu José Miguel (19 años) será uno de los participantes en el encuentro de León XIV con las comunidades diocesanas de la provincia eclesiástica que tendrá lugar este lunes por la tarde en el estadio Santiago Bernabéu, donde está previsto que pronuncie unas palabras. En declaraciones a Europa Press, ha destacado que la Iglesia "siempre da una especial importancia a los jóvenes e intenta acercarles la fe".

Los Reyes recibirán al Papa La Familia Real, y en particular Felipe VI, ha querido estar presente en la visita que inicia León XIV este sábado, la primera de un Papa en 15 años, y, además de un encuentro con el Pontífice en el que los Reyes estarán acompañados por sus hijas, también asistirá a sendas misas en Madrid y Barcelona. El Rey y la Reina acudirán este sábado al aeropuerto de Barajas para recibir al Papa, en un acto al que también está previsto que acuda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Marina Armas Nuevos recorridos del papamóvil en Madrid Todos los que acudan estos próximos días a Madrid tendrán nuevas oportunidades para ver de cerca al papa León XIV durante su visita a Madrid, prevista entre el 6 y el 9 de junio. A los cuatro recorridos en papamóvil que ya estaban confirmados se suman ahora otros dos itinerarios por las calles de la capital, según ha informado este viernes la Archidiócesis de Madrid. Lea aquí la noticia completa.

Museos gratuitos Un total de 15 museos, espacios culturales y entidades con sede en Madrid ampliarán su horario y abrirán con acceso gratuito durante la noche de este sábado al domingo con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital, dentro de la iniciativa la 'Noche en Blanco y Amarillo'.

Víctor Rodríguez Ayuso acudirá a siete actos Isabel Díaz Ayuso acudirá a siete de los actos que León XIV protagonizará en Madrid durante la primera etapa de su viaje pastoral a España. La presidenta madrileña estará tanto en el recibimiento de los Reyes al Papa en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas este sábado como en su despedida para continuar el periplo por Barcelona el martes por la mañana en el mismo punto. Lea aquí la noticia completa.

La Real Casa de Correos, Centro Internacional de Prensa La Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, ultima los preparativos para convertirse desde este sábado en el Centro Internacional de Prensa con motivo de la visita apostólica del Papa León XIV a España. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha supervisado los últimos detalles de los distintos emplazamientos en los que durante una semana se darán cita más de 2.200 periodistas acreditados. Desde este miércoles, ya han comenzado a recoger sus credenciales en la sede del Gobierno regional.

La estancia en Barcelona Dos presas compartirán su testimonio personal con el papa León XIV en su visita del próximo miércoles a la cárcel de Brians 1, donde lo recibirán 80 internos de varios centros en un acto en el que será homenajeado con un canto y, de regalo, un plato cerámico elaborado por reclusos.

La Plaza de Lima, espacio de oración Los preparativos se ultiman en la Plaza de Lima, junto al estadio Santiago Bernabéu, que se está transformando en un espacio de oración para la vigilia que el papa León XIV mantendrá este sábado con los jóvenes, el primer acto multitudinario de su visita a Madrid que congregará a miles de fieles. El entorno de este nudo del paseo de la Castellana se encuentra cerrado al tráfico tras la instalación del escenario principal, que ya se encuentra completamente montado a falta de los últimos detalles.