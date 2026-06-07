Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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EL papa León XIV: "Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano"

Con toda ceremonia, incluida la lectura cantada del Evangelio, y ante centenares de miles de fieles, más de 1,2 millones según los organizadores, algo menos, en torno a 1,1 millones, según la Delegación del Gobierno, el Papa León XIV ha oficiado esta mañana la santa misa en la plaza de Cibeles de Madrid en la que resulta una de las citas centrales de su viaje de seis días a España y en el que pasará también por Barcelona y por Canarias. Una eucaristía desde la que ha lanzado como ya hiciera ayer un nuevo mensaje de caridad hacia el prójimo, léase "los pobres", "los abatidos", "los que están solos y desamparados". "Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano", ha señalado sin dejar matiz a la duda.