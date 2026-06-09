La visita del Papa a España, en directo | León XIV termina su estancia en Madrid con un encuentro con voluntarios

Doscientas mil personas se han lanzado a las calles de Madrid para despedir a León XIV este lunes por la tarde, en una intensa jornada. Tras oficiar este domingo una misa histórica y multitudinaria en la plaza de Cibeles y presidir un encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena, el Papa ofreció este lunes un discurso en su visita al Congreso. Además, por la tarde, se reunió con los obispos españoles, reservó tiempo para citarse con víctimas de abusos en la Iglesia, asistió a una oración en la Catedral de la Almudena y presidió un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu.

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

León XIV estará en Barcelona del 9 al 11 y después viajará hasta Canarias, donde el programa continuará del 11 al 12.

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Brians, Montserrat y la Sagrada Familia como ejes El papa iniciará este martes la etapa en Cataluña de su viaje pastoral a España con la visita a la prisión de Can Brians, la Abadia de Montserrat y la Sagrada Familia como ejes del tercer viaje de un pontífice a Cataluña, tras Juan Pablo II en 1982 y Benedicto XVI en 2010. El primer día de visita de León XIV a Cataluña coincidirá con el inicio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Cataluña y una jornada de huelga educativa, bautizada como 'Papa-huelga' y con los carteles 'Pedimos hechos, no milagros', y cuyas acciones comenzarán a las 9 para no perjudicar a los estudiantes que se van a la Selectividad. El martes, tras un encuentro en Madrid con voluntarios en el Pabellón 3 de Ifema, partirá a Barcelona a las 11.10 desde el Aeropuerto de Barajas y prevé aterrizar en El Prat a las 12.25, donde le recibirán el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, entre otras personalidades.

Las calles de Madrid vuelven a la rutina con la despedida del papa Las calles de Madrid retornan a la normalidad después de que cientos de miles de personas desplazadas para la visita del papa hayan sido durante tres días protagonistas de los multitudinarios actos y hayan ocupado los distintos escenarios de la ciudad durante la visita del pontífice. El papa se despide de Madrid tras tres intensas jornadas en un acto que se celebra en el recinto de Ifema de agradecimiento a los miles de voluntarios que han participado en la organización de los eventos celebrados en la capital de España desde el pasado sábado. Escenarios como la Puerta de Sol donde se ha centralizado los desplazamientos de los miles de periodistas acreditados de todo el mundo han recuperado su rutina, tras la resaca que ha dejado el viaje de León XIV en la capital, en la que apenas se ven algunos corredores y personal de limpieza.

Illa acompañará a León XIV en casi todos los actos de su viaje apostólico a Cataluña El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acompañará al papa León XIV a casi todos los actos de su parada en Cataluña en su primer viaje apostólico a España, tras pasar por Madrid y que concluirá en Canarias, con actos en Gran Canaria y Tenerife. El Papa llegará este martes al Aeropuerto de Barcelona a las 12.25 horas, donde Illa le recibirá como "anfitrión de la visita", junto al presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Hacienda, Arcadi España; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, entre otras autoridades. A las 13 el Papa se dirigirá a la Catedral de Barcelona para el rezo de la hora media, al que asistirán el cabildo, la curia diocesana, voluntarios, seminaristas y formadores, y donde le recibirá el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

La agenda del Papa en Barcelona Ya en Barcelona está previsto a las 13.00 horas el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde pronunciará una homilía. Ya a las las 20.00 horas, tendrá lugar la segunda Vigilia de oración de este viaje, tras la celebrada con los jóvenes el pasado 6 de junio en la Plaza de Lima. En esta ocasión, se desarrollará en el Estadio Olímpico 'Lluís Companys', donde realizará un discurso. La cuestión lingüística ha centrado parte del debate previo a la visita papal a Cataluña. En las últimas semanas, distintas instituciones catalanas han trasladado al Vaticano la importancia de reforzar la presencia del catalán durante los actos.

Robles acompaña al Papa a visitar a los voluntarios en Ifema y Arcadi España le recibe en Barcelona El Papa continúa su viaje a España con un encuentro con el personal voluntario en Ifema Madrid. Lo hará acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que también acudirá a la posterior despedida del Pontífice en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Barcelona. Está previsto que, a partir de las 10.15 horas, León XIV agradezca la colaboración de los voluntarios cuya labor ha sido imprescindible para que los actos más multitudinarios del viaje hayan sido posibles. Allí pronunciará además su último discurso en la capital. A las 11.00 horas, Robles despedirá al Pontífice en el aeropuerto de Barajas, desde donde viajará hasta Barcelona para su segunda etapa del viaje.

León XIV se despide este martes de Madrid León XIV se despide este martes 9 de junio de Madrid, donde ha transcurrido desde el 6 de junio la primera etapa de su viaje apostólico por España que cede ahora el testigo a Barcelona, donde permanecerá hasta el miércoles 10 de junio. La agenda del Papa comenzará a las 10.20 horas, con un encuentro con los voluntarios de la visita a la capital en el Pabellón 3 de Ifema, donde pronunciará su último discurso en la capital, antes de partir en avión a las 11.10 horas hacia Barcelona, cuya llegada esta prevista a El Prat a las 12.25 horas. Ya en Barcelona está previsto a las 13.00 horas el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde pronunciará una homilía. Ya a las las 20.00 horas, tendrá lugar la segunda Vigilia de oración de este viaje, tras la celebrada con los jóvenes el pasado 6 de junio en la Plaza de Lima. En esta ocasión, se desarrollará en el Estadio Olímpico 'LLuís Companys', donde realizará un discurso.

Robles acompaña mañana al Papa a visitar a los voluntarios en Ifema y Arcadi España le recibe en Barcelona El Papa continúa su viaje a España este martes con un encuentro con el personal voluntario en Ifema Madrid. Lo hará acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que también acudirá a la posterior despedida del Pontífice en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Barcelona. Está previsto que, a partir de las 10.15 horas, León XIV agradezca la colaboración de los voluntarios cuya labor ha sido imprescindible para que los actos más multitudinarios del viaje hayan sido posibles. Allí pronunciará además su último discurso en la capital. A las 11.00 horas, Robles despedirá al Pontífice en el aeropuerto de Barajas, desde donde viajará hasta Barcelona para su segunda etapa del viaje. Una vez en el aeropuerto de El Prat, Robert Prevost será recibido por el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien participará en la vigilia que se llevará a cabo a las 20.00 horas en el Estadio Olímpico 'Lluís Companys'.

El Papa posa junto a Florentino Pérez con la camiseta del Real Madrid El Santiago Bernabéu vivió este lunes una jornada muy diferente a la habitual. Por un día no hubo fútbol, goles ni aficionados animando desde la grada. El gran protagonista fue el papa León XIV, que visitó el estadio madridista y dejó una de las imágenes más llamativas del acto al posar junto a Florentino Pérez con una camiseta personalizada del Real Madrid. Leer más

Miguel Ángel Rodríguez León XIV pone deberes a los políticos crispados y a la Iglesia tibia con los abusos De verse con Pedro Sánchez en la nunciatura a congregarse con cerca de 70.000 fieles en el Santiago Bernabéu. León XIV ha firmado este lunes su tercera jornada en España, la más esperada y frenética hasta el momento, dejando recados a toda la clase política y poniendo deberes a la Conferencia Episcopal. En una visita histórica al Congreso, el Papa ha reclamado una "solución" para el drama de la inmigración, se ha posicionado en contra del aborto y la eutanasia, ha rechazado el rearme ante el clima internacional y ha pedido abandonar la "descalificación permanente". Todos los dirigentes han abrazado sus palabras, pero sin poder apropiárselas del todo. También ha mandado un mensaje trascendental a los obispos españoles: que respondan a la "plaga" de los abusos sexuales y afronten el problema. Leer más