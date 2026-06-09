Illa se reúne con el Papa y le agradece su "sensibilidad hacia Catalunya"

Cuando el Papa León XIV ha aterrizado en el aeropuerto de El Prat, el president Salvador Illa ya lo esperaba a pie de pista. Ha sido, de hecho, el primer dirigente con el que se ha estrechado la mano tras bajar la escalinata del avión. No era para el Pontífice un rostro desconocido, porque el jefe de la Generalitat ya fue, el pasado mes de octubre, el primer político de todo el Estado en reunirse con Robert Prevost apenas cinco meses después de haber sido nombrado líder de la Iglesia Católica. Así que ambos han continuado este martes la conversación que empezaron en el Vaticano pero esta vez en Barcelona, un encuentro en el que Illa le ha agradecido su "sensibilidad" hacia Catalunya y han conversado sobre la situación internacional, la necesidad de avanzar hacia una tecnología "al servicio de la humanidad" y de "acoger a quien es distinto".

Así lo ha relatado el propio president en declaraciones a Catalunya Ràdio tras una reunión de media hora con el Pontífice en el Palau Episcopal, sede del arzobispado de Barcelona, a la que ha asistido acompañado de su esposa, Marta Estruch. El president ha asegurado que la audiencia "ha ido muy bien" y que ha servido también para agradecerle que haya atendido la invitación que ya le trasladó el año pasado. "No he tenido nunca ninguna duda que demostraría, también hablando en catalán, su sensibilidad", ha subrayado tras la primera oración en la Catedral en la que el Papa ha utilizado tanto el catalán como el castellano.

El Govern de Catalunya se ha volcado en la visita papal en todas las dimensiones: organización de actos, agenda del president totalmente destinada a acompañar a León XIV, campaña institucional, mensajes alineados para ensalzar su figura e incluso la bandera vaticana ondeando tanto en el edificio de la Generalitat como en el Ayuntamiento de Barcelona, estandarte que también fue izado cuando Benedicto XIV visitó la ciudad en 2010. Pese a ejercer de séquito del Papa, el Govern mantiene que su actuación continúa siendo propia de un estado aconfesional, pero defiende que esta visita es una "oportunidad única de proyectar" qué es Catalunya a escala mundial y su carácter "abierto, acogedor y dialogante".

Illa ha capitaneado este objetivo con una bienvenida acompañada de la petición explícita por escrito en una carta de que utilice el catalán en el saludo 'urbi et orbi' durante la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Família, aunque ya en su primera intervención en la homilía en la Catedral ha hecho un discurso bilingüe. La misiva, entregada durante la audiencia privada que han mantenido, ha ido acompañada de tres regalos: una reproducción de las 'Homilies d’Organyà', consideradas el documento literario más antiguo escrito en catalán; una reproducción de la muñeca articulada de marfil de la necrópolis paleocristiana de Tarraco, que simboliza los orígenes del cristianismo en Catalunya; y una copia del acta de colocación de la primera piedra de la Sagrada Família.

Obsequios que, ha defendido, "simbolizan la historia viva" de Catalunya, que tiene unas "profundas raíces cristianas" que la conectan con Europa y el mundo y que, dado que es "un país de humanismo integral", es también "una tierra de acogida". El president ha explicado públicamente que considera que el mensaje del Papa "sintoniza" con los que representan a los catalanes. En su oración en la Catedral, León XIV ha pedido a los ciudadanos de Catalunya que sean "constructores de unidad", algo que suena a música celestial para un president que antes de alcanzar la Generalitat propugnaba superar las divisiones del 'procés' y que ahora reivindica la cohesión social y la convivencia ante el auge de la extrema derecha.

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Las protestas de los docentes, cuya huelga ha perdido fuelle, han quedado en anécdota y al margen de la primera jornada del Papa en Barcelona. Eso sí, quienes han vuelto a hacer acto de presencia de forma indeseada para el Govern han sido los trenes por el fallo en el centro de control de Adif que ha provocado interrupciones en el servicio de Rodalies.

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