El Papa convierte el Estadio de Gran Canaria en un 'gran altar' en una misa multitudinaria

El Estadio de Gran Canaria dejó este jueves de ser un campo de fútbol para convertirse, por primera vez en su historia, en el ‘gran altar’ de Canarias. Más de 40.000 personas acompañaron al papa León XIV en una misa inédita para el Archipiélago, la primera celebrada por un pontífice en las Islas, en una jornada marcada por la migración, la llamada a la acogida y un mensaje de fondo sobre la dignidad humana, la humildad y la necesidad de construir una sociedad menos indiferente.

A las 18 .20 horas, tras saludar a los fieles en el exterior y en el Gran Canaria Arena, León XIV accedió en el papamóvil al Estadio de Gran Canaria al son de Sombras del Nublo, el himno de Canarias interpretado por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y Alza la Mirada, la composición oficial de la visita, una puesta en escena pensada para reforzar el vínculo entre el pontífice y unas islas convertidas durante unas horas en el centro de la atención mundial.

Una gran ovación

La irrupción de León XIV en el papamóvil desató una de las mayores ovaciones de la tarde. Gritos, aplausos e incluso lágrimas de emoción acompañaron el recorrido del pontífice por el interior del recinto. Durante el trayecto, el Papa detuvo en varias ocasiones la marcha para bendecir a niños y bebés que le acercaban sus familiares, un gesto que provocó nuevas muestras de entusiasmo entre los asistentes al ‘templo’ de la UD Las Palmas, donde hubo un lleno completo en las gradas y el césped a medio gas por cuestiones de organización.

Desde horas antes, el estadio se había ido llenando lentamente de fieles llegados desde distintos puntos del Archipiélago y de otras comunidades. El entorno de Siete Palmas parecía una pequeña ciudad improvisada. A ambos lados del recinto se instalaron varias food trucks, mientras decenas de voluntarios repartían botellas de agua y orientaban a los asistentes para localizar sus sectores.

La Virgen del Pino y el Santo Cristo de Telde

Acompañado en el altar por dos de las grandes devociones religiosas de Gran Canaria, la Virgen del Pino y el Santo Cristo de Telde, trasladados expresamente hasta el recinto para una celebración cargada de simbolismo para la Iglesia canaria, los fieles esperaban con ilusión y respeto la misa.

Isidra Cabrera llegó desde Jinámar junto a otros vecinos de la parroquia de la Inmaculada Concepción para no perderse una jornada que consideró irrepetible. Aunque reconoció que no es una creyente practicante, aseguró que la visita de León XIV merecía el esfuerzo de pasar varias horas bajo el sol. "Es un acontecimiento que no voy a volver a ver en la vida", afirmaba.

Entre los asistentes también abundaban los jóvenes. Pedro Marrero Arencibia, Sofía Arencibia, Miriam García y Marta de los Ríos acudieron en grupo movidos por la fe, la curiosidad y la conciencia de estar viviendo un momento excepcional. «Es algo histórico, único», resumía Pedro, que además tenía un motivo añadido para estar en Siete Palmas: su hermano forma parte de Hakuna, el grupo católico de moda, que participó en las actuaciones de la misa.

Fallecidos en el mar

Pero el corazón de la jornada estuvo en las palabras pronunciadas durante la homilía. León XIV convirtió la misa en un mensaje profundamente conectado con lo vivido durante el día, marcado por su paso previo por el muelle de Arguineguín, símbolo de la ruta atlántica. Nada más comenzar la homilía, pidió rezar por quienes han muerto en el mar, en una referencia directa a las personas migrantes fallecidas tratando de alcanzar Canarias. "Recemos por los hermanos y hermanas que han perdido la vida en el mar", dijo el pontífice. El Papa situó a Canarias como ejemplo de solidaridad y de acogida hacia quienes llegan en situación de extrema vulnerabilidad.

La Provincia

Mero asistencialismo

En este contexto, el pontífice insistió en que la ayuda a los migrantes y necesitados no puede quedarse en un "mero asistencialismo". Citando el mandato de Jesús al paralítico -"Levántate, coge la camilla y echa a andar"-, llamó a trabajar por una integración plena y digna que permita a las personas recuperar su autonomía y ser parte constructiva de la comunidad. La ayuda, vino a decir, debe servir también para reconstruir vidas.

León XIV lanzó además una reflexión con evidente alcance social al advertir de los riesgos del individualismo. El pontífice se dirigió a lo que llamó el "yo ampuloso, omnipresente y agitado". En un mensaje que resonó con dureza contra la cultura del poder y la autosuficiencia, el Papa advirtió sobre la ceguera del éxito y la riqueza. Denunció que, a menudo, la riqueza vuelve a las personas ciegas, llevándolas a pensar que su felicidad depende de "prescindir de los demás".

Criticó a los "doctos" y "sapientes" –aquellos que creen saberlo todo y no necesitar de nadie– señalando que el ruido de su propio ego les impide escuchar el palpitar del amor en sus hermanos. Y fue tajante al pedir «bajar de los pedestales de la arrogancia que divide, para poder encontrarnos en la humildad que nos hace hermanos».

El amor divino

A través de las lecturas bíblicas, el discurso profundizó en la teología de la caridad, recordando la gratuidad absoluta del amor divino. En un pasaje de gran carga espiritual, el Papa definió este amor como un "fuego para el alma, una luz para la mente y un impulso irresistible para la libertad" que involucra a toda la persona en una condición de plenitud existencial. Este modelo de amor se manifiesta de forma inmutable y fiel a pesar de la incomprensión, el rechazo, el miedo o la tristeza que a menudo caracterizan la resistencia humana, dijo.

El pontífice, citando al papa Francisco, subrayó que la mejor respuesta a este amor divino es el amor a los hermanos, lo que calificó como el «intercambio maravilloso» de devolver amor por amor. Este intercambio debe traducirse "en una generosidad cotidiana puesta al servicio de quienes el señor pone en nuestro camino, especialmente los más necesitados, los indefensos y aquellos que son incapaces de devolver nada a cambio", elogiando en este punto la tradición de acogida y don desinteresado que caracteriza a Canarias.

Sin embargo, aclaró que la gratuidad del corazón de Cristo busca ir más allá de la supervivencia básica; busca ayudar a cada individuo a recuperar la confianza y retomar su camino para florecer en su unicidad. Citando a Benedicto XVI, recordó que la caridad es la fuerza impulsora principal para el desarrollo auténtico de cada persona y de la humanidad en su conjunto.

Paz ante la guerra

La homilía concluyó con un compromiso por la paz global. El santo padre recordó, citando a San Agustín, que «donde hay auténtica humildad hay amor, y donde hay amor hay paz». Su ruego final fue un grito por la esperanza: que cesen las guerras en el mundo y florezca una nueva humanidad reconciliada, impulsada por la misericordia que nace del corazón.

El Obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, expresó, su más profundo agradecimiento por lo que calificó como una «jornada histórica de gracia» y un signo de comunión con la Iglesia universal. Mazuelos agradeció especialmente la invitación del pontífice a construir una Iglesia sinodal, abierta y misericordiosa, así como sus palabras de aliento dirigidas a las familias, jóvenes, mayores y a todos aquellos que trabajan por una sociedad más justa y humana.

"Esta es su casa"

En un tono cargado de emoción, el obispo aseguró al Papa que "esta es su casa" y que el archipiélago siempre le recibirá con los brazos abiertos, comprometiendo la oración constante de la diócesis por la fortaleza, sabiduría y paz de su ministerio. Con el deseo de un próximo encuentro y pidiendo la protección de la Virgen del Pino para la misión apostólica del santo padre, la despedida selló un compromiso de seguir construyendo una comunidad viva y fiel al Evangelio, profundamente comprometida con los más necesitados.

La misa contó con la participación de alrededor de 400 ministros extraordinarios de la comunión, entre miembros del laicado y personas vinculadas a la vida consagrada, según la Diócesis de Canarias. Su labor fue fundamental para facilitar la distribución de la Eucaristía entre los miles de fieles asistentes a este acontecimiento. Entre ellos, se encontraba un nutrido grupo del Gobierno de España y de Canarias, representantes de cabildos y ayuntamientos, autoridades civiles y militares, además de la Conferencia Episcopal Española y la jerarquía eclesiástica desplazada a Gran Canaria para acompañar al pontífice.

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La misa, que se prolongó durante cerca de dos horas, con fuertes aplausos y gritos de "¡Viva el Papa!", puso el broche a una intensa jornada en Gran Canaria. Hoy el santo padre cierra su viaje a España en Tenerife.

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