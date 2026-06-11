Visita del papa a Canarias: La Policía Nacional despliega cerca de 3.000 agentes para blindar el recorrido de León XIV a Canarias

La Policía Nacional desplegará cerca de 3.000 efectivos para garantizar la seguridad durante la histórica visita del papa León XIV a Canarias, un dispositivo que incorpora agentes desplazados desde la Península, unidades especializadas, sistemas antidrones y centenares de vehículos. El operativo alcanzará su fase crítica a partir de la medianoche de este jueves, apenas diez horas antes de la llegada del pontífice al Archipiélago.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, presentó este miércoles en la plaza de Santa Ana el dispositivo especial diseñado para la visita papal junto al comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López, y el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús Gómez Martín.

Pestana destacó que la prioridad es garantizar tanto la seguridad de León XIV como la de las decenas de miles de personas que acudirán a los actos programados en Gran Canaria y Tenerife. También subrayó la necesidad de minimizar el impacto sobre la vida cotidiana de la ciudadanía, motivo por el que las administraciones han recomendado teletrabajo, reducción de desplazamientos y limitación de la actividad no esencial durante las jornadas centrales de la visita. El delegado cifró en «aproximadamente 3.000 efectivos» los agentes vinculados al operativo de seguridad.

Encuentro de Anselmo Pestana con los agentes desplazados desde Península para la visita del papa en Canarias. / Acfi Press

Refuerzo desde la Península

La magnitud del operativo se refleja en las cifras. A Gran Canaria han llegado 1.100 agentes procedentes de la Península que se suman a los aproximadamente 565 efectivos de la Policía Nacional ya destinados en la Isla para salvaguardar la integridad de la comitiva. En Tenerife, el despliegue incorpora inicialmente 550 funcionarios desplazados, a los que se añadirán otros 250 que se trasladarán desde Gran Canaria una vez concluyan los actos del jueves.

En total, el dispositivo movilizará en torno a 3.000 agentes vinculados a la visita, además de unos 200 vehículos especializados y abundante material técnico destinado al control de accesos y la protección de espacios públicos.

Según explicó el comisario general Francisco López, la complejidad de la operación radica no solo en la protección de un jefe de Estado y líder religioso, sino también en la gestión de grandes concentraciones de personas en distintos escenarios repartidos entre las dos islas.

Pestana recordó además que el objetivo es garantizar el éxito de una cita histórica para el Archipiélago. «Queremos que tengamos una visita histórica y traslademos esa imagen de Canarias que todos queremos», afirmó.

Sistemas antidrones y controles especiales

La Policía Nacional ha trasladado a Canarias equipamiento específico para este tipo de eventos, entre ellos sistemas de detección y neutralización de drones, arcos de seguridad, escáneres, detectores manuales de metales y otros recursos técnicos destinados a controlar los accesos a los recintos.

El comisario general indicó que desde hace meses se vienen realizando reuniones de coordinación, visitas técnicas e inspecciones de recorridos y espacios. Sin embargo, será durante las horas previas a la llegada del pontífice cuando se complete el cierre operativo de las zonas afectadas.

La fase final incluye requisas, inspecciones de seguridad y el sellado progresivo de aquellos lugares donde se celebrarán los distintos actos. Una vez revisados, algunos espacios quedarán restringidos al tránsito público hasta la finalización de los eventos.

Instante durante la rueda de prensa que presentó el despliegue policial para la visita del papa a Canarias. / Acfi Press

Protección del pontífice

Uno de los pilares del dispositivo corresponde a la Unidad Central de Protección, encargada de la seguridad directa de León XIV, de la comitiva vaticana y de los desplazamientos entre los distintos escenarios.

Esta unidad trabaja en coordinación permanente con los servicios de seguridad del Vaticano y asume tanto la protección personal del papa como la supervisión de accesos, controles y zonas restringidas.

La seguridad más próxima al pontífice recae sobre agentes especializados en la protección de altas personalidades. Sus integrantes serán los responsables de acompañar a León XIV durante todos sus desplazamientos, controlar los accesos a los espacios restringidos y supervisar los distintos anillos de protección que se establecerán en torno a la comitiva papal.

Buena parte de estos funcionarios desarrollará su labor de paisano, integrados en los recorridos y escenarios previstos para la visita. Su presencia será especialmente relevante en los desplazamientos del papamóvil, los accesos a los recintos y los encuentros multitudinarios previstos tanto en Gran Canaria como en Tenerife. La coordinación con la Gendarmería Vaticana se mantiene desde hace meses para adaptar cada medida de seguridad a los requisitos marcados por la Santa Sede.

López explicó que alrededor de un millar de funcionarios participarán de una u otra forma en las tareas vinculadas a la protección directa del pontífice y de su séquito durante la visita. Junto a ellos actuarán especialistas en explosivos, guías caninos, equipos Tedax-NRBQ, medios aéreos y distintas unidades operativas que permanecerán desplegadas durante toda la estancia de León XIV en Canarias.

El mayor despliegue en el Estadio

Uno de los puntos que concentrará más recursos será el entorno del Estadio de Gran Canaria, donde el papa celebrará una misa multitudinaria ante más de 32.000 personas en el campo de la UD Las Palmas y unos 14.000 asistentes en el anexo y la fanzone. La Policía Nacional prevé desplegar en esta zona unos quince grupos operativos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), además de drones, sistemas antidrones y otros medios especializados destinados a garantizar tanto el acceso como la evacuación de los asistentes.

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Las últimas 24 horas antes de la llegada del pontífice constituyen la fase más delicada de todo el dispositivo. «A partir de hoy se inicia la fase crítica en la que desarrollamos el cien por cien de nuestras capacidades», explicó López al referirse a las labores de inspección, sellado y control de los espacios donde estará presente León XIV.

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