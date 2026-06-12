Misa del papa León en Tenerife: la cita con la historia que nadie quiso perderse

Un madrugón, un sol de justicia y casi una hora más de espera de lo previsto. Todos esos impedimentos se concatenaron este viernes, uno tras otro, en la esperada eucaristía de acción de gracias del papa en Santa Cruz de Tenerife. Pese a las advertencias sobre los masivos cortes en vías principales, calles y zonas de estacionamiento, Tenerife respondió al llamamiento de León XIV y de la Diócesis Nivariense.

En total, y según la organización, más de 35.000 personas asistieron a una eucaristía que coincidió, de hecho, con una fecha importante en el calendario litúrgico, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Llegaron también fieles desde La Gomera, La Palma y El Hierro ondeando las banderas de sus respectivas islas para hacerse ver y distinguirse en el mar de blanco y sombreros de paja en el que se convirtió el frente portuario de la capital tinerfeña.

Desde las 8:30 horas de la mañana ya había centenares de personas accediendo al recinto de más de 45.000 metros cuadrados de la dársena de Los Llanos. Pese a que aún faltaban al menos cuatro horas para que empezara la misa, grupos ataviados con camisetas con mensajes alusivos al pontífice, gorros y pañuelos de colores fueron ocupando poco a poco las sillas de madera trasladadas para la ocasión desde la lejana Sevilla.

Los primeros, los colegios

Los primeros en llegar fueron los grupos organizados. Los centros educativos religiosos no dejaron escapar la ocasión de ver de cerca a León XIV. De hecho, fueron de los primeros en entonar cánticos de ánimo. «León, amigo, La Pureza está contigo», arengó una religiosa, que se encargó de romper el hielo con su entusiasmo matutino.

Muchos de los que participaron del acto de la capital tinerfeña tuvieron que levantarse a las 5:00 horas de la mañana para llegar a tiempo y sortear el escrupuloso dispositivo de seguridad. La comunidad educativa de La Pureza de María en Tenerife –que tiene centros en Santa Cruz, La Cuesta y Los Realejos– llevaba dos meses organizando este traslado con «mucha ilusión», tal y como destacó la profesora Nerea González. «Esto es histórico, vale la pena tanto el esfuerzo como el madrugón», añadieron sus acompañantes. Otro de los centros católicos que se organizó para acudir en grupo fue el de La Milagrosa, en La Orotava. «Yo vengo por el papa pero en realidad me hace también mucha ilusión ver si puedo ver al rey», dijo divertida la madre de una profesora de este centro, Dulce González. En este grupo, como en la mayoría, imperaba el buen humor porque, bromearon, «si vamos a la playa a tomar el sol, por qué no pasarlo bien aquí aunque haga calor».

Una escala antes de seguir a Roma

Delante, frente al escenario diseñado por el arquitecto Alejandro Beautell, llamaban la atención otros colores: los de los hábitos de un nutrido grupo de religiosas. Entre ellas, con un pequeño rosario de madera entre sus manos y rezando frente a la Virgen de Candelaria, estaba una de las protagonistas de la ceremonia. «Pido por la salud de todos los tinerfeños», confesó. Irma Cecilia Fuentes es la superiora de Las Bethlemitas, instituto religioso femenino fundado en Guatemala en 1658 por el santo Hermano Pedro de San José Betancur, natural del sur de la Isla. Viajó a Tenerife desde Bogotá para ver al papa pero continuará su periplo hasta Roma para presentarle al santo padre las firmas que han recogido para contribuir al proceso de canonización de la beata guatemalteca María Encarnación Rosal. «Estaremos en la audiencia del próximo día 17», explicó. Fuentes participó en una de las ofrendas de la ceremonia junto al Hermano Wilmer Estuardo.

El papel de los voluntarios

Por su parte, las decenas de voluntarios que ayer se distribuyeron por el recinto cumplieron a rajatabla con su deber. Lo mismo pasó con los servicios de Cruz Roja, que fueron necesarios en varias ocasiones para atender a varias personas que sufrieron los estragos del calor. Jonathan Pérez, llegado desde El Tanque, se ocupó de la asistencia sanitaria. María Reyes, por su parte, se encargó de informar a los asistentes en los distintos accesos, organizados por sectores. «Estamos aquí desde las 7:00 de la mañana y ayer también tocó quedarse hasta tarde para echar una mano, es algo que no sucede todos los días y hay que arrimar el hombro», insistieron.

En familia

También hubo quien decidió acudir en familia. Es el caso de Carmen Barreto y Patricia Pérez, madre e hija. En casa se quedó la abuela por consenso familiar. «Y menos mal, porque a ella le cuesta un poco caminar y la cola de entrada llegaba hasta el Recinto Ferial». Ambas viven en la capital, muy cerca, pero aún así decidieron seguir todas las recomendaciones e ir pertrechadas con sombrero, gafas de sol y una pequeña nevera «con un par de bocadillos y agua».

Las parroquias

Las parroquias de toda la Isla también acudieron a la cita con el papa. Y lo hicieron como dios manda: bien organizados y provistos de emblemas en honor al pontífice. En un lateral, muy cerca del coro que se encargó de poner el sonido a la ceremonia, estaba Carmen Yanes, que acudió con la parroquia de La Peñita. «Mira, es que yo soy demasiado católica, cómo para no venir a ver al papa la única vez que está en Tenerife. Además, yo he ido a Roma a ver a los anteriores, a la plaza de SanPedro, y los pude tener casi tan cerca como te tengo a ti ahora». En frente, con una camiseta colgada en la valla en la que se podía leer una frase de León XIV en la que asegura que la amistad enraiza directamente con el amor, Pablo Carmona habló de cómo esas palabras le han marcado: «Me llegó muy dentro, es la luz que me guía».

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La multitud siguió con respeto una ceremonia marcada por la presencia, junto al altar, de las dos imágenes más veneradas de la Isla: la Virgen de Candelaria y el Cristo de La Laguna. Sonaron Los Sabandeños, el pasodoble Islas Canarias y Chago Melián y su Ave María. Al terminar la eucaristía, Tenerife devolvió las palabras de cariño del santo padre con aplausos y vítores.

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