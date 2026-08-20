'Princesa del pueblo'
Charles Spencer contará "la verdad" sobre su hermana, Lady Di, en un libro que verá la luz en septiembre
'El canto del cisne. Diana, mi hermana', que llegará el 22 de septiembre al Reino Unido y Plaza & Janés lo publicará un día después en España, promete recuerdos inéditos sobre su infancia, su matrimonio con Carlos y la semana de su muerte, de la que el 31 de agosto se cumplen 29 años
Laura Estirado
A punto de cumplirse 29 años de la muerte de Diana de Gales, su hermano menor, Charles Spencer, ha decidido contar por primera vez de forma extensa cómo fue la mujer detrás del icono. El conde publicará 'El canto del cisne. Diana, mi hermana', un relato desde la intimidad familiar que promete recuerdos inéditos y su versión sobre algunas de las "falsedades" que, sostiene, se han instalado alrededor de la princesa con el paso del tiempo.
El libro saldrá el 22 de septiembre en Reino Unido, bajo el sello Penguin Michael Joseph, y llegará a las librerías españolas el 23 de septiembre, publicado por Plaza & Janés, de Penguin Random House. La obra se traducirá a 12 idiomas y nace con una declaración de intenciones concreta: "Contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de su hermano", ha explicado Spencer.
Dolorosa ruptura de sus padres
La prensa británica ya ha adelantado algunas de las cuestiones que abordará. 'The Times' pone el foco en la infancia compartida de Diana y Charles, marcada por la ruptura de sus padres y la marcha de su madre, Frances Shand Kydd, cuando él tenía solo tres años. Según el diario, Diana asumió entonces una especie de papel maternal con su hermano pequeño y aquel desgarro familiar creó entre ambos un vínculo especialmente estrecho.
El relato recorrerá también la entrada de Diana en la familia real, su matrimonio con el entonces príncipe Carlos y los años en los que se convirtió en una de las mujeres más fotografiadas del planeta. 'The Sun' asegura que Spencer abordará el matrimonio, las "falsedades" creadas alrededor de su hermana y su muerte. La editorial anticipa además que el volumen contiene "muchas revelaciones" que atraerán una atención considerable.
Uno de los pasajes más personales será la semana posterior al accidente de París, el 31 de agosto de 1997. Charles tenía 33 años cuando Diana murió a los 36 y fue él quien pronunció seis días después, en la abadía de Westminster, el célebre elogio fúnebre ante millones de espectadores. Casi tres décadas después, establece una conexión directa entre aquel discurso y el libro: "Como ocurrió con mi panegírico, quiero hablar en nombre de Diana y hacerlo de una manera abiertamente positiva".
Avalancha de entrevistas
¿Por qué ahora? Spencer asegura que la cercanía del 30º aniversario de la muerte de Diana, que se cumplirá en agosto de 2027, ha provocado una nueva avalancha de peticiones de entrevistas. En lugar de volver a contestar a preguntas ajenas, ha preferido dejar sus recuerdos por escrito "de una vez por todas" y evitar, dice, el malestar de leer versiones de terceros basadas en hechos que considera falsos.
También quiere dirigirse a una generación que solo conoce a Diana a través de archivos, documentales y ficciones. Spencer la describe como una mujer "única y dinámica, llena de amor, carisma y dudas sobre sí misma" y asegura que este es un libro que le han pedido escribir repetidamente desde el día del funeral. Nunca hasta ahora había dedicado una obra completa a contar su vida junto a su hermana.
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Fuente: El Periódico
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