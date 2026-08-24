Dani Martín y María Hervás rompen tras más de un año juntos: la pista que hizo saltar las alarmas

Dani Martín (49) y María Hervás (39) habrían puesto punto final a su relación después de más de un año juntos. Una ruptura inesperada que llega después de meses de máxima discreción y sin que ninguno de los dos haya querido pronunciarse públicamente sobre su situación sentimental. Según ha contado el periodista Javi de Hoyos, las primeras informaciones sobre un distanciamiento comenzaron a circular a finales de junio, aunque decidió esperar hasta poder contrastarlas con personas próximas a ambos.

La pareja había convertido el hermetismo en la norma desde que su romance empezó a conocerse a finales de 2024. Dani Martín fue visto entonces acudiendo a 'The Second Woman', la obra protagonizada por María Hervás, y saliendo del teatro con flores y varios regalos. Poco después llegaron las primeras imágenes de ambos paseando por Madrid, relajados y cómplices, pero sin convertir nunca su relación en un asunto público.

La pista del Mad Cool

La pista que hizo saltar las alarmas llegó en julio. Dani Martín actuó el día 9 en el Mad Cool de Madrid y María Hervás no estuvo entre el público. La actriz sí acudió al festival al día siguiente y compartió imágenes de la jornada, pero sin ninguna referencia al cantante. Un detalle que, visto ahora, cobra otro significado y que alimentó los rumores sobre una posible crisis.

El romance había ido consolidándose con pequeños gestos. En enero de 2025, Hervás estuvo cerca del escenario del Movistar Arena durante una actuación en la que participó Dani Martín. Incluso la madre del cantante llegó a confirmar de manera indirecta que su hijo estaba ilusionado. Un mes después, el artista habló en plural al referirse a su deseo de ser padre, una frase que generó una enorme atención mediática y ante la que María Hervás reconoció sentirse especialmente expuesta.

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Precisamente esa presión podría ayudar a entender por qué ambos han manejado también la ruptura lejos de los focos. No han trascendido los motivos de la separación de Dani Martín y María Hervás y el entorno tampoco aclara si la decisión es definitiva. De Hoyos ha explicado que, "por ahora", la historia se ha terminado, una fórmula que deja abierta la posibilidad de que pueda existir un acercamiento en el futuro.

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